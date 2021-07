MARSALA, DAL 6 AGOSTO GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LOCALI AL CHIUSO

IL SINDACO GRILLO INVITA LA POPOLAZIONE A VACCINARSI, A MARSALA, DAL 6 AGOSTO GREEN PASS OBBLIGATORIO PER ACCEDERE AI LOCALI AL CHIUSO MA ANCHE AD EVENTI ALL’APERTO

Dal 6 Agosto – anche in zona bianca – sarà obbligatoria la Certificazione verde covid 19 (“Green Pass”) per potere entrare in locali pubblici al chiuso o partecipare ad eventi all’aperto. Lo ha stabilito il Governo Nazionale che, con proprio provvedimento normativo, ha dettato le linee guida per ridurre i rischi di contagio in tutte quelle occasioni in cui è difficile mantenere il distanziamento interpersonale, con rischio di affollamento o assembramenti.​

Ecco cosa prevede il nuovo Decreto, in vigore dal prossimo 6 Agosto: obbligo di Green Pass che attesta la completa vaccinazione o l’inoculamento della prima dose vaccinale o la guarigione dal Covid (validità 6 mesi). In alternativa, è obbligatorio effettuare un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore). La Certificazione verde o il tampone sono richiesti per accedere alle seguenti attività:

– Ristoranti e bar al chiuso e per consumo al tavolo (non al banco)

– Spettacoli, eventi e competizioni sportive

– Musei, luoghi della cultura e mostre

– Piscine, palestre, centri benessere

– Sagre e fiere, convegni e congressi

– Centri termali, parchi tematici e di divertimento

– Centri culturali, sociali e ricreativi con attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione

– Sale gioco/scommesse

– Concorsi pubblici

Il sindaco Massimo Grillo invita la popolazione a vaccinarsi approfittando anche del nuovo open day regionale che prevede fino a martedì 27 luglio (compreso) la vaccinazione di tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane. A coloro che si presenteranno negli un vaccinali daranno somministrati i sieri Pfizer o Moderna. Si confida sulla responsabilità della popolazione, affinché questa tenga comportamenti che non mettano in pericolo la propria e l’altrui salute.

Con riguardo alle nuove disposizioni del Governo Nazionale, per completezza va pure detto che cambiano i parametri per i colori delle Regioni, ora tarate sul livello di saturazione degli Ospedali. Per quanto riguarda la Sicilia, siamo al di sotto della soglia prevista per la zona gialla (10% per la Terapia Intensiva; 15% per le ospedalizzazioni): la nostra Regione, infatti registra 3,4% di Terapia Intensiva e 5,3% di ospedalizzazioni.