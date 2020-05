Marsala, dal 18 maggio riaprono Pronto Soccorso ed Ospedale

SARA’ RIAPERTO, DAL 18 MAGGIO PROSSIMO, L’OSPEDALE “PAOLO BORSELLINO. L’ASSESSORE RAZZA: ”TORNERA’ NELLA SUA PIENA OPERATIVITA’”

Marsala riavrà il suo Ospedale ed il Pronto Soccorso entro una decina di giorni. E’ questa l’eclatante notizia venuta fuori nel corso della conferenza stampa sul “Paolo Borsellino”, tenutasi ieri al Palazzo VII Apriles, su invito del Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano e dell’on. Eleonora Lo Curto.

L’attuale situazione sanitaria in provincia di Trapani ed in particolare quella venutasi a creare a Marsala, dopo che l’ospedale “Paolo Borsellino” è stato chiuso per essere destinato solo ed esclusivamente a Covid Hospital, solo per pazienti contagiati dal coronavirus. Ebbene la grande novità è stata annunciata dall’Assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza in conferenza stampa: “dal prossimo 18 maggio, se non si verificheranno altri casi di Coronavirus, il nosocomio lilybetano ritornerà a svolgere la sua normale funzione di Ospedale Dea di 1° livello, chiaramente potenziato beneficiando di tutta una serie di attrezzature acquisite per l’emergenza Covid-19”.

Sempre l’assessore Razza ha comunicato che l’Assessorato regionale da lui diretto lavorerà affinché a partire dalla prossima stagione autunnale, fine ottobre o primi quindici giorni di novembre, il vecchio San Biagio, ristrutturato e riammodernato con i soldi della protezione Civile, divenga il Covid Hospital della Provincia. In tal modo si avrà una struttura dedicata per la lotta a questo virus che ha letteralmente causato lo stravolgimento della vita quotidiana in tutto il mondo e causato decine di migliaia di vittime e che potrebbe ripresentarsi consistentemente con l’inizio dei nuovi freddi.

Nel suo intervento l’Assessore regionale alla Sanità ha parlato anche di comportamento esemplare dei siciliani e dei marsalesi che hanno sopportato il disagio della chiusura del loro ospedale per utilizzarlo come centro di riferimento per la lotta al Covid-19. Diversi e articolati sono stati anche in questo caso gli interventi istituzionali: oltre al presidente Sturiano, hanno preso la parola il Sindaco. l’Assessore regionale Mimmo Turano (attività produttive), gli onorevoli Eleonora Lo Curto, Stefano Pellegrino e Sergio Tancredi, e, Rino Ferrari, nella qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici. Presente al tavolo della Presidenza anche il direttore generale dell’Asp, Fabio Damiani che è stato elogiato da più parti per il suo operato durante il periodo critico dell’emergenza Coronavirus.

Il Sindaco ha detto di essere lieto del fatto che il 18 maggio prossimo il Paolo Borsellino ritornerà a svolgere il suo ruolo a supporto della collettività marsalese e petrosilena. Inoltre nel prendere atto che è volontà dell’Assessore Razza recuperare il San Biagio per farne un Covid Hospital divide le due strutture, attrezzature e relative utenze, evitando ogni possibilità di contagio fra i pazienti covid e non covid, in quanto non siamo ancora in una situazione di “liberi tutti” dal rischio coronavirus. Soddisfazione viene espressa dal Presidente Enzo Sturiano: “credo che non ci si potesse aspettare di più. Presto riavremo il nostro “Paolo Borsellino” assieme al ristrutturato San Biagio che diverrà centro di eccellenza per la lotta al Covid-19”. Il sindaco, infine, ha ricordato all’assessore che il Paolo Borsellino deve essere anche dotato delle divisioni di Oncologia, pneumologia e anatomia patologica.