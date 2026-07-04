Marsala, dal 17 luglio la Rassegna Ricordando Paolo Borsellino

Legalità e impegno civile al centro degli incontri estivi promossi dalla dall’Opera Monsignor Gioacchino Di Leo e dalla Diocesi di Mazara del Vallo a Marsala

Torna a Marsala la rassegna “Ricordando Paolo Borsellino”, il ciclo di incontri dedicato alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia. L’iniziativa, promossa dall’Opera Monsignor Gioacchino Di Leo e dalla Diocesi di Mazara del Vallo, si svolgerà nel Centro “I Giusti di Sicilia”, in piazza della Vittoria. Cinque gli appuntamenti in programma dal 17 luglio al 14 settembre, tutti incentrati sul tema della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata.

Si parte giovedì 17 luglio con “Come ancora si arricchisce la mafia”, affidato al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Un’occasione per capire i nuovi meccanismi economici delle organizzazioni mafiose. Il 27 luglio spazio all’eredità professionale di Borsellino con “Essere successore del procuratore Paolo Borsellino: nuove sfide e impegno professionale”, protagonista il procuratore di Marsala Ferdinando Asaro.

Il 5 agosto il dibattito “Come i politici devono contrastare la mafia” vedrà la sindaca Andreana Patti, il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci e la deputata regionale Cristina Ciminnisi. Il 28 agosto la presentazione del libro “Cinque vite”, dedicato agli agenti della scorta di Borsellino, con l’autrice Mari Albanese e Rosanna Provenzano. Si chiude il 14 settembre con “Il contributo della società civile nel contrasto all’illegalità”, affidato al sostituto procuratore Sara Varazi. La rassegna, patrocinata dal Comune di Marsala e dall’Associazione Nazionale Magistrati, conferma l’impegno del territorio per una cultura della legalità.

Alberto Di Paola

Prospetto riepilogativo

📅 Data di inizio: giovedì 17 luglio 2026

📌Data di conclusione: lunedì 14. settembre 2026

📍 Luogo: Centro “I Giusti di Sicilia”, piazza della Vittoria, Marsala

🎤 Procuratore Maurizio De Lucia: intervento il 17 luglio su “Come ancora si arricchisce la mafia”

🎤 Procuratore Ferdinando Asaro: intervento il 27 luglio su “Essere successore del procuratore Paolo Borsellino”

🎤 Sindaca di Marsala Andreana Patti: presente al dibattito del 5 agosto con il Presidente della Provincia Salvatore Quinci e con il Deputato Regionale Cristina Ciminnisi

📖 Mari Albanese: presenta il libro “Cinque vite” il 28 agosto con Rosanna Provenzano

🎤 Sostituto procuratore Sara Varazi: chiude il 14 settembre con “Il contributo della società civile”

🏛️ Patrocinio: Comune di Marsala e sottosezione marsalese dell’Associazione Nazionale Magistrati

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