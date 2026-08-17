Marsala, Contrada Bambina in festa dal 27 agosto

Promemoria dati utili:

🗓️ Giovedì 27 agosto – ore 19.00: secondo Campionato di 500 a coppie (Risveglio) | ore 19.30: terzo Torneo di biliardino (campetto dietro la chiesa) | ore 19.30: primo Torneo di Konkè (gazebo Piazza Bambina)

🗓️ Venerdì 28 agosto – ore 19.30 accreditamento, ore 20.00 inizio: settimo Torneo di burraco (gazebo Piazza Bambina)

🗓️ Sabato 29 agosto – ore 17.30: Santo Rosario | ore 18.00: Santa Messa | ore 18.30: motoraduno con partenza e rientro benedizione caschi | doppia sagra: pasta al pesto, salsiccia arrostita e patatine fritte | ore 20.00: concerto rock dei Nymera | ore 22.30: dj set di Alex C.

🗓️ Domenica 30 agosto – ore 17.15: acchianata del simulacro di Maria Santissima Bambina | a seguire Rosario e Santa Messa | sagra del cappiddruzzo e della mostarda | ore 21.00: commedia brillante “U cori un si cumanna” scritta e diretta da Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due), con il gruppo teatrale Maria Santissima della Cava di Ciavolo, Marsala (primo dei tre appuntamenti del duo)

🗓️ Lunedì 31 agosto – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del pane cunzato | ore 21.00: tribute band dei Ricchi e Poveri | ore 22.00: cabaret di Massimo Spata

🗓️ Martedì 1 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra dell’hamburger | ore 21.00: InCanto, concorso canoro nazionale con conduzione di Cristina Incorvaia, premio accesso al Premio Gianni Ravera e borsa di studio 500 euro

🗓️ Mercoledì 2 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra della genovese | ore 21.00: seconda edizione di “Affari Nostri”, gioco-spettacolo con i pacchi delle contrade, condotto dal sosia di Stefano De Martino

🗓️ Giovedì 3 settembre – ore 9.00-17.30: Adorazione eucaristica con esposizione del Santissimo Sacramento | ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra della pizza | ore 21.00: La Corrida dei Trikke e Due (secondo appuntamento con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi) con esibizioni delle scuole di ballo, dilettanti allo sbaraglio tra canto, ballo, imitazioni e comicità

🗓️ Venerdì 4 settembre – ore 16.00 raduno e ore 17.00 partenza: pedalata ecologica ASD MTB Icanirandagi (sacca omaggio per primi 80 iscritti) | ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del cannolo | ore 21.00: commedia dialettale “Paroddrule” in tre atti della compagnia Terrarrussa, scritta e diretta da Giovanni Maniscalco

🗓️ Sabato 5 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del panino con la salsiccia | ore 21.00: concerto dei Supereroi, tribute band di Ultimo

🗓️ Domenica 6 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra delle sfingi | ore 20.00-20.30: esibizione Palestra ASD Ju-Jitsu con dimostrazione di balestre medievali | ore 21.00: “Tombola L’Originale” con Trikke e Due (terzo e ultimo appuntamento con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi)

🗓️ Lunedì 7 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del panino e panelle | ore 21.00: concerto dei Radio Raptus, tribute band di Ligabue

🗓️ Martedì 8 settembre – Solennità di Maria Santissima Bambina: ore 8.00 Messa con don Giancarlo Tumbarello | ore 9.30 Messa con don Giuseppe Titone | ore 11.30 Messa con don Erasmo Barresi | ore 17.00 processione solenne con simulacro (percorso: via Giovanni Montalto, via Montenero Favara, via Ponte San Peri, via Cuore di Gesù, via Bue Morto, rientro su via Giovanni Montalto) | al rientro Messa presieduta da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara del Vallo | a seguire sorteggio finale e giochi pirotecnici

🙏 Ogni giorno dal 31 agosto al 7 settembre: confessioni 16.30-17.30, Rosario 17.30, Messa 18.00 | Chiesa aperta 9.00-12.00 e 16.30-tarda serata | Predicazione affidata a padre Michele Tumbarello (ICMS) dal 30 agosto al 7 settembre

🎭 Spettacoli e autori: “U cori un si cumanna” di Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “La Corrida” con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “Tombola L’Originale” con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “Paroddrule” di Giovanni Maniscalco per la compagnia Terrarrussa

🎤 Ospiti e artisti: Cristina Incorvaia, Massimo Spata, sosia di Stefano De Martino, tribute band Ricchi e Poveri, Nymera, Alex C., Supereroi (Ultimo), Radio Raptus (Ligabue)

🏆 Concorso InCanto: borsa di studio 500 euro e accesso diretto alla finale nazionale del Premio Gianni Ravera

🚴 Eventi sportivi: motoraduno con benedizione caschi (29 agosto), pedalata ecologica MTB (4 settembre)

🍽️ Tutte le sagre in programma: cappiddruzzo e mostarda (30 agosto), pane cunzato (31 agosto), hamburger (1 settembre), genovese (2 settembre), pizza (3 settembre), cannolo (4 settembre), panino con salsiccia (5 settembre), sfingi (6 settembre), panino e panelle (7 settembre)

🎆 Chiusura festeggiamenti: 8 settembre con sorteggio finale e spettacolo pirotecnico

Alberto Di Paola