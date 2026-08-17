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Marsala, Contrada Bambina in festa dal 27 agosto

Redazione17 Agosto 2026 18:36

Due settimane di festeggiamenti tra fede e tradizioni, sagre e spettacoli in onore a Maria Santissima Bambina, dal 27 agosto all’8 settembre a Marsala

 

Dal 27 agosto all’8 settembre 2026, la contrada Terrenove Bambina di Marsala si trasforma nel cuore pulsante di una festa che unisce devozione e divertimento. La Parrocchia Maria Santissima Bambina, guidata da don Tommaso Lombardo, con il patrocinio del Comune, ha organizzato un calendario ricco di appuntamenti per celebrare la Natività della Beata Vergine Maria. La manifestazione si sviluppa su due binari paralleli: il profondo significato religioso e l’intrattenimento popolare.

Il cuore spirituale della manifestazione è la solenne processione dell’8 settembre, preceduta da giorni di confessione, Rosario e Messe quotidiane. Ma la festa è anche sagre, tornei di carte, cabaret, concerti con tribute band e spettacoli teatrali in dialetto. I Trikke e Due animano tre serate con commedia, corrida e tombola. Ospiti come Cristina Incorvaia, Massimo Spata e il sosia di Stefano De Martino arricchiscono il programma. Ogni sera una sagra diversa: dal pane cunzato al cannolo, dalla pizza alle sfingi. Un evento che unisce generazioni, rafforza il senso di comunità e trasforma Piazza Bambina nel centro dell’estate marsalese.

Promemoria dati utili:

🗓️ Giovedì 27 agosto – ore 19.00: secondo Campionato di 500 a coppie (Risveglio) | ore 19.30: terzo Torneo di biliardino (campetto dietro la chiesa) | ore 19.30: primo Torneo di Konkè (gazebo Piazza Bambina)

🗓️ Venerdì 28 agosto – ore 19.30 accreditamento, ore 20.00 inizio: settimo Torneo di burraco (gazebo Piazza Bambina)

🗓️ Sabato 29 agosto – ore 17.30: Santo Rosario | ore 18.00: Santa Messa | ore 18.30: motoraduno con partenza e rientro benedizione caschi | doppia sagra: pasta al pesto, salsiccia arrostita e patatine fritte | ore 20.00: concerto rock dei Nymera | ore 22.30: dj set di Alex C.

🗓️ Domenica 30 agosto – ore 17.15: acchianata del simulacro di Maria Santissima Bambina | a seguire Rosario e Santa Messa | sagra del cappiddruzzo e della mostarda | ore 21.00: commedia brillante “U cori un si cumanna” scritta e diretta da Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due), con il gruppo teatrale Maria Santissima della Cava di Ciavolo, Marsala (primo dei tre appuntamenti del duo)

🗓️ Lunedì 31 agosto – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del pane cunzato | ore 21.00: tribute band dei Ricchi e Poveri | ore 22.00: cabaret di Massimo Spata

🗓️ Martedì 1 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra dell’hamburger | ore 21.00: InCanto, concorso canoro nazionale con conduzione di Cristina Incorvaia, premio accesso al Premio Gianni Ravera e borsa di studio 500 euro

🗓️ Mercoledì 2 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra della genovese | ore 21.00: seconda edizione di “Affari Nostri”, gioco-spettacolo con i pacchi delle contrade, condotto dal sosia di Stefano De Martino

🗓️ Giovedì 3 settembre – ore 9.00-17.30: Adorazione eucaristica con esposizione del Santissimo Sacramento | ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra della pizza | ore 21.00: La Corrida dei Trikke e Due (secondo appuntamento con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi) con esibizioni delle scuole di ballo, dilettanti allo sbaraglio tra canto, ballo, imitazioni e comicità

🗓️ Venerdì 4 settembre – ore 16.00 raduno e ore 17.00 partenza: pedalata ecologica ASD MTB Icanirandagi (sacca omaggio per primi 80 iscritti) | ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del cannolo | ore 21.00: commedia dialettale “Paroddrule” in tre atti della compagnia Terrarrussa, scritta e diretta da Giovanni Maniscalco

🗓️ Sabato 5 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del panino con la salsiccia | ore 21.00: concerto dei Supereroi, tribute band di Ultimo

🗓️ Domenica 6 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra delle sfingi | ore 20.00-20.30: esibizione Palestra ASD Ju-Jitsu con dimostrazione di balestre medievali | ore 21.00: “Tombola L’Originale” con Trikke e Due (terzo e ultimo appuntamento con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi)

🗓️ Lunedì 7 settembre – ore 16.30-17.30: confessioni | ore 17.30: Rosario | ore 18.00: Santa Messa | sagra del panino e panelle | ore 21.00: concerto dei Radio Raptus, tribute band di Ligabue

🗓️ Martedì 8 settembre – Solennità di Maria Santissima Bambina: ore 8.00 Messa con don Giancarlo Tumbarello | ore 9.30 Messa con don Giuseppe Titone | ore 11.30 Messa con don Erasmo Barresi | ore 17.00 processione solenne con simulacro (percorso: via Giovanni Montalto, via Montenero Favara, via Ponte San Peri, via Cuore di Gesù, via Bue Morto, rientro su via Giovanni Montalto) | al rientro Messa presieduta da monsignor Angelo Giurdanella, vescovo di Mazara del Vallo | a seguire sorteggio finale e giochi pirotecnici

🙏 Ogni giorno dal 31 agosto al 7 settembre: confessioni 16.30-17.30, Rosario 17.30, Messa 18.00 | Chiesa aperta 9.00-12.00 e 16.30-tarda serata | Predicazione affidata a padre Michele Tumbarello (ICMS) dal 30 agosto al 7 settembre

🎭 Spettacoli e autori: “U cori un si cumanna” di Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “La Corrida” con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “Tombola L’Originale” con Enzo Amato Más e Nicola Anastasi (Trikke e Due) | “Paroddrule” di Giovanni Maniscalco per la compagnia Terrarrussa

🎤 Ospiti e artisti: Cristina Incorvaia, Massimo Spata, sosia di Stefano De Martino, tribute band Ricchi e Poveri, Nymera, Alex C., Supereroi (Ultimo), Radio Raptus (Ligabue)

🏆 Concorso InCanto: borsa di studio 500 euro e accesso diretto alla finale nazionale del Premio Gianni Ravera

🚴 Eventi sportivi: motoraduno con benedizione caschi (29 agosto), pedalata ecologica MTB (4 settembre)

🍽️ Tutte le sagre in programma: cappiddruzzo e mostarda (30 agosto), pane cunzato (31 agosto), hamburger (1 settembre), genovese (2 settembre), pizza (3 settembre), cannolo (4 settembre), panino con salsiccia (5 settembre), sfingi (6 settembre), panino e panelle (7 settembre)

🎆 Chiusura festeggiamenti: 8 settembre con sorteggio finale e spettacolo pirotecnico

Alberto Di Paola

 

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