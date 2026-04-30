Marsala, confronto dei 4 candidati sindaco lunedì 4 maggio

Al Cine Teatro Don Bosco, Massimo Grillo, Leonardo Curatolo, Andreana Patti e Giulia Adamo, si confronteranno attraverso 12 proposte per una “Nuova Marsala”

Marsala si prepara a un appuntamento cruciale per il futuro amministrativo della città lilibetana. Lunedì 4 maggio, dalle ore 18.30 alle 20.00, presso il Cine Teatro “Don Bosco” (ingresso da vicolo Stovigliai, traversa di via Roma), si terrà un confronto diretto tra i candidati a sindaco e la presentazione delle ambiziose “12 Proposte per una Nuova Marsala”.

L’evento, a forte impronta socio-culturale, è promosso dalla Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo e dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, due realtà radicate nel territorio che da anni promuovono dialogo e impegno civico. In un contesto elettorale sempre più acceso, questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di ascoltare le visioni dei pretendenti alla guida della città senza filtri mediatici.

Il programma si articola in tre fasi principali. All’apertura, verranno illustrate le “12 Proposte”, un documento programmatico che tocca temi vitali per Marsala: dal rilancio economico e turistico, passando per la gestione del territorio e dei servizi pubblici, fino a questioni sociali come l’inclusione e la sostenibilità ambientale. Subito dopo, ogni candidato presente disporrà di 12 minuti netti per esporre le proprie priorità e i progetti concreti per la “perla dello Stagnone”. L’evento si chiuderà con un momento simbolico: i candidati saranno invitati a sottoscrivere pubblicamente le proposte, siglando un patto con la comunità.

Da notare che la manifestazione sarà rigorosamente “pulita”: non sono previsti interventi o domande dal pubblico in sala, per garantire un confronto ordinato e focalizzato sulle idee. Un format sobrio, ideale per un dibattito costruttivo in vista delle elezioni amministrative.

Per partecipare, basta presentarsi puntuali all’ingresso del Cine Teatro Don Bosco, cuore pulsante della vita culturale marsalese. Un’occasione imperdibile per i cittadini che vogliono informarsi direttamente alla fonte e contribuire, con il loro sguardo attento, al rinnovamento della città.

Alberto Di Paola

Info e aggiornamenti: contattare Don Francesco Fiorino, referente dell’iniziativa.

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