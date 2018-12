Marsala, conferiti 20 premi alle “glorie” dello sport presente e passato

L’Assessore Baiata: abbiamo voluto rendere omaggio a personalità del mondo sportivo locale cosa che continueremo a fare anche nel futuro



Premiati oggi in Sala giunta al palazzo Municipale alcune eccellenze sportive della nostra Città. E’ stata una manifestazione promossa dall’Amministrazione di Girolamo su indicazione dell’Assessore allo Sport Andrea Baiata.

“Abbiamo voluto premiare alcune eccellenze sportive della nostra Città, che hanno dato lustro con i loro risultati a Marsala – afferma Andrea Baiata. Alcuni premi alla memoria li abbiamo assegnati ai familiari di grandi sportivi quali sono stati Gaspare Umile, Giovanni Girgenti e Benny Rosolia. E’ stata una bella iniziativa che contiamo di ripetere negli anni a venire premiando altre personalità locali del mondo dello sport”.

Ecco i premi assegnati e le motivazioni:

Al Pugile

ANTONINO MANISCALCO

“Campione Italiano di categoria e vincitore del “Guanto d’Oro 2018”, prestigioso premio che da diversi anni non veniva assegnato ad un atleta siciliano”

Al Velista

GIULIO GENNA

“Campione nazionale e regionale classe Optimist – categoria Cadetti, promessa della Vela italiana”

All’Atleta

GIUSEPPE BIONDO

“Campione Italiano di categoria nel King Box, astro nascente di questo sport emergente”

Alla Società di Rugby

“I FENICI”

“per i brillanti risultati raggiunti e per l’azione di promozione sportiva con cui è riuscita a coinvolgere centinaia di giovani atleti nella pratica di questo nobile sport”

Alla Società

“POLISPORTIVA MARSALA DOC”

“per gli ottimi risultati conseguiti dai propri atleti e per avere tenuto alto il nome del podismo marsalese in Italia e all’estero, contribuendo anche a far conoscere le peculiarità del nostro territorio.

Alla Podista

“MATILDE RALLO”

“per il costante impegno e la dedizione dimostrati da sempre nei confronti di una disciplina sportiva fatta di sudore e fatica”

All’Hobbista

“VINCENZO GENOVESE”

“marsalese d’adozione, è riuscito a realizzare – con passione e pazienza – delle vere opere d’arte riproducendo in miniatura i monumenti storici e religiosi più importanti della nostra Città”

All’Atleta

“BRUNA FERRACANE”

“Vera realtà della Tavola a Vela, è riuscita con grande impegno a vincere il Campionato Italiano nella specialità Slalom.

Si è affermata anche nel Grande Slam e nel Tour Slalom”

All’Atleta

“Giulia Schio”

“Eccezionale esempio di velista completa e tecnicamente ineccepibile che ha saputo conquistare il 7 posto ai campionati europei della classe laser 4.7 ”

Al Direttore Tecnico

“ANDREA CONTICELLI”

“autentico esempio di Uomo di Sport, assieme all’indimenticabile fratello Vito, è riuscito a formare – nella sua lunga carriera – non solo atleticamente ma soprattutto umanamente migliaia di giovani per i quali è stato un eccezionale Maestro di Vita ”

Premio alla memoria a

“BENNY ROSOLIA”

“Pilota automobilistico di ottimo livello è riuscito a conquistarsi un posto di grande rilievo nel panorama italiano e siciliano delle cronoscalate raggiungendo prestigiosi traguardi ”

Premio alla memoria a

“GIOVANNI GIRGENTI”

“E’ stato sicuramente il più grande pugile marsalese di tutti i tempi. Olimpionico a Roma nel 1960 era apprezzato per la sua grande caparbietà che lo ha portato a conquistare anche il titolo italiano di categoria fra i professionisti”

Premio alla memoria a

“GASPARE UMILE”

“eccezionale calciatore, sicuramente il più forte di tutti i tempi della nostra Città, è riuscito a calcare gli stadi più importanti d’Italia facendosi apprezzare soprattutto per la sua tecnica”