Marsala, conferite le deleghe agli assessori

La sindaca Andreana Patti ha completato l’esecutivo cittadino con l’assegnazione ufficiale delle deleghe, definendo in modo puntuale le competenze di ciascun membro della squadra di governo.

Dopo circa tre mesi di attesa e tensioni politiche prende forma la macchina amministrativa a Marsala. Precisamente a 80 giorni dall’insediamento, la sindaca di Marsala Andreana Patti ha messo fine a una lunga fase di stallo politico conferendo le deleghe assessoriali ai sette componenti dell’esecutivo, tracciando in modo netto i perimetri di intervento per ogni settore dell’amministrazione. La squadra di governo, ora al completo, vede al suo interno profili di diversa estrazione professionale e politica.

Il vice sindaco Salvatore Vullo, generale di brigata in riserva, classe 1963, detiene un pacchetto di deleghe di primaria importanza: la Polizia Municipale, con tutti i compiti di controllo del territorio e vigilanza, la Protezione Civile per la gestione delle emergenze, gli Affari Legali e il contenzioso comunale, i Servizi Demografici che includono anagrafe e stato civile, il Personale con la gestione del comparto unico del Comune, e infine il Canile e la Tutela degli Animali, con particolare attenzione al randagismo e al benessere delle specie presenti sul territorio.

Enrico La Sala, ingegnere informatico classe 1992, si occuperà di Innovazione, Transizione Digitale e Smart City, con il compito di digitalizzare i servizi e rendere più accessibili gli uffici pubblici, di Open Data e Governo dei Dati per favorire la trasparenza amministrativa, di Partecipazione Civica e di Città Diffusa, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte urbanistiche e sociali.

Daniele Nuccio, istruttore contabile classe 1987, ha in carico le Politiche Ambientali e la Transizione Ecologica, con la gestione dell’Igiene Urbana e del Ciclo dei Rifiuti in ambito SRR, l’Economia Circolare per il riutilizzo dei materiali, il coordinamento delle Spiagge e del demanio marittimo, e soprattutto le Finanze, i Tributi e il Bilancio, compito delicato che include la gestione delle entrate e delle spese pubbliche, oltre al Coordinamento e Attuazione del Programma per garantire il rispetto degli impegni elettorali.

Anna Caliò, medico classe 1955, segue i Servizi Sociali e Socio-Sanitari, con la gestione degli interventi per le famiglie e gli anziani, le Pari Opportunità e la Parità di Genere, l’Attuazione del Piano di Zona per le politiche sociali integrate, la Consulta delle Culture per favorire l’inclusione delle comunità immigrate, i Diritti dei bambini e delle bambine con progetti educativi e di tutela, e la Disabilità in tutti i suoi aspetti: accessibilità, autonomia, e il progetto “dopo di noi” per garantire un futuro a chi non ha più famigliari, senza tralasciare la prevenzione e la salute pubblica.

Flavio Coppola, funzionario Asp classe 1965, guiderà Marsala Schola, ovvero il sistema integrato dell’istruzione locale, la Pubblica Istruzione con le scuole di ogni ordine e grado, l’Impiantistica scolastica per la manutenzione e la sicurezza degli edifici, lo SUAP per le attività produttive e il commercio, il Trasporto pubblico locale per garantire la mobilità urbana ed extraurbana, i Mercati rionali e comunali, l’Agricoltura con i servizi al settore primario, e l’Economia del mare attraverso il Galp per lo sviluppo della pesca e della nautica.

Gabriele Di Pietra, docente classe 1998, avrà Urbanistica e Edilizia per la pianificazione del territorio e le nuove costruzioni, il Cimitero e il Patrimonio immobiliare comunale, l’Energia rinnovabile e le Comunità Energetiche per favorire l’autoproduzione da fonti pulite, la gestione delle Reti di illuminazione pubblica, idrica e fognaria, le Politiche Giovanili con progetti dedicati ai ragazzi, lo Sport e la comunità con l’impiantistica sportiva da potenziare e rendere accessibile.

Laura Doro, imprenditrice classe 1985, si occuperà di Turismo e attrattività territoriale, promuovendo Marsala come meta culturale ed enogastronomica, delle Politiche culturali con la valorizzazione dei beni storici, degli Eventi e manifestazioni cittadine, del Distretto turistico per una rete integrata con gli operatori, e dell’Ente Mostra Pittura per rilanciare la storica rassegna artistica, senza dimenticare il Vino e il paesaggio attraverso il Gal per la valorizzazione del territorio rurale.

Le competenze non delegate restano in capo alla sindaca Patti, che mantiene il controllo diretto su affari generali, sicurezza urbana e rapporti istituzionali. Con le deleghe ora assegnate, l’esecutivo è pronto a partire e a tradurre in atti concreti il programma amministrativo.

Alberto Di Paola

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