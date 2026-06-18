Marsala città turistica? Un vanto che i turisti non riconoscono

Tramonti mozzafiato, mare cristallino e un patrimonio unico al mondo non bastano se a metà giugno i locali sono chiusi, le spiagge sono sporche e il conto del ristorante sembra quello di Capri

C’è un momento in cui il sole si tinge di rosso e si specchia nello Stagnone, i fenicotteri rosa disegnano coreografie perfette sull’acqua e il profumo del mare si mescola alla salsedine, quel momento, a Marsala, è talmente bello da togliere il fiato… Non c’è spettatore che non si sia innamorato a prima vista di questa terra – eppure – ci sono tanti altri momenti meno gratificanti che dovrebbero suscitare una profonda riflessione per l’incapacità diffusa di trarre reale vantaggio da una simile ricchezza paesaggistica. Sui canali social, accanto ai tanti turisti che decantano le bellezze del territorio, se ne trovano altrettanti – forse di più – che lamentano carenze nell’accoglienza, disservizi cronici, mancanza di decoro urbano e un caro prezzi generalizzato. Commenti frustranti, specchio di una realtà che stride con il potenziale del luogo.

Il paradosso risiede interamente in una città che possiede ogni elemento per imporsi tra le mete più ambite del Mediterraneo, ma che sembra considerare il turismo come un mero incidente di percorso, qualcosa che accade malgrado tutto, e non come frutto di una pianificazione… La stagione estiva è ufficialmente iniziata per il sole cocente e per i visitatori, ma decisamente non per la macchina comunale e per i suoi operatori economici. La domanda che la comunità intera, dai gestori agli amministratori, dovrebbe porsi è semplice e al tempo stesso inquietante: non si starà sbagliando completamente l’approccio?

Da mezzo secolo si discute di sviluppo turistico, eppure i risultati conseguiti restano poco gratificanti per una località che vanta chilometri di spiagge di sabbia bianca sul versante sud, bagnate da un mare che evoca scenari caraibici. Lo Stagnone a nord regala tramonti che paiono dipinti da un artista divino, mentre le storiche cantine custodiscono il Marsala, scrigno di storia e di eccellenza enologica. Il centro storico fonde le tracce puniche, romane, normanne, arabe e barocche in uno scenario urbano millenario, a cui si sposa una tradizione enogastronomica tra le più apprezzate d’Italia.

Tutto questo patrimonio svanisce nel momento in cui l’ingranaggio della ricezione si inceppa, mostrando la carenza di servizi, decoro, programmazione e di una gestione manageriale che superi i confini della stagione balneare. La cronaca registra episodi che evidenziano tariffe elevate a fronte di prestazioni non adeguate: arenili non puliti prima della fine di giugno, arredo urbano trasandato, arterie stradali dissestate e collegamenti pubblici inefficienti per le necessità dei viaggiatori.

Il rischio concreto è che l’utenza decida di cercare altrove le risposte alle proprie aspettative. La svolta non richiede interventi titanici, bensì un mutamento di prospettiva focalizzato sulla destagionalizzazione, per attrarre flussi nei dodici mesi e non solo nel trimestre estivo. Il turista contemporaneo ricerca esperienze autentiche legate alle stagioni — l’autunno delle vendemmie, l’inverno dei sapori, la primavera dei colori — e il territorio possiede le caratteristiche necessarie per vivere tutto l’anno, purché si investa in eventi culturali, rassegne enogastronomiche e manifestazioni sportive di richiamo.

Il nodo cruciale risiede nella qualità: un sistema che punta esclusivamente sul rialzo dei prezzi attira un pubblico volatile, pronto a non fare ritorno e a condividere recensioni negative se l’offerta non si dimostra all’altezza delle aspettative.

Risulta essenziale garantire un rapporto equo tra costo e servizio, supportato da infrastrutture pubbliche efficienti come spiagge curate, aree di sosta, servizi igienici fruibili e un’accoglienza strutturata. Marsala non può più permettersi di vivere di rendita sul proprio passato e sulle doti naturali, ma necessita di un piano di marketing territoriale coerente e di una sinergia tra pubblico e privato. Se la città intende proporsi come meta d’eccellenza, deve garantire standard adeguati per evitare di compromettere una risorsa fondamentale.

La nuova amministrazione guidata dalla sindaca Andreana Patti ha mostrato segnali di discontinuità e un’attenzione rinnovata verso il comparto, ma il cambiamento strutturale richiede l’apporto collettivo di tutte le categorie produttive. È necessario che i ristoratori garantiscano l’apertura con l’arrivo dei primi flussi, che gli stabilimenti collaborino alla tutela dei beni comuni, che gli albergatori investano sulla formazione e che i trasporti operino regolarmente per trasformare la definizione di città turistica da semplice slogan a realtà tangibile, come una promessa mantenuta, un’esperienza autentica che ogni visitatore possa portare a casa e raccontare con entusiasmo.

È tempo che nasca un coordinamento pubblico-privato solido e operativo, in cui ognuno – amministrazione, imprenditori, associazioni di categoria, cittadini – si assuma le proprie responsabilità e metta in campo le proprie competenze. Solo così Marsala potrà finalmente sfoggiare con onore e orgoglio l’appellativo di Città Turistica, La sfida è grande, ma il potenziale è immenso: non sprechiamolo.

Alberto Di Paola

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