Marsala, Città Territorio contesta il PUG. Presentato un documento

Osservazioni critiche di Città Territorio sul Piano Urbanistico Generale di Marsala. L’Associazione Civica contesta ritardi e mancata partecipazione.

Osservazioni al PUG di Marsala, sono state presentate dall’Associazione Civica per il Territorio. Il documento, che porta la firma del Presidente Giovanni Barraco, è stato protocollato in data 2 febbraio e trasmesso al Sindaco Massimo Grillo e ai Consiglieri Comunali. L’associazione si ritiene portatrice di interessi diffusi. Il P.U.G., acronimo di Piano Urbanistico Generale, è lo strumento di pianificazione che disciplina l’uso del suolo e lo sviluppo sostenibile dell’intero territorio comunale, sostituendo la vecchia concezione del Piano Regolatore Generale. I fatti descritti nel documento di Città Territorio denunciano un metodo procedurale che avrebbe tradito i principi di trasparenza sanciti dalla legge regionale 19/2020.

La contestazione nasce a Marsala in un clima di incertezza urbanistica che penalizza lo sviluppo ordinato della città. L’associazione evidenzia come il percorso di formazione del PUG sia stato caratterizzato da scelte che rischiano di tradursi in una strategia dilatoria. In particolare, viene contestata la decisione del Sindaco di rinnovare inviti a organizzazioni corporative e sindacali che non risulterebbero tecnicamente attrezzate per valutazioni specialistiche su uno strumento così complesso. Questo ampliamento del confronto è visto come un potenziale fattore di rallentamento decisionale.

Il principio di partecipazione dei cittadini, pilastro della normativa vigente, risulterebbe svuotato di contenuto. Le cinque riunioni pubbliche organizzate dall’amministrazione si sono svolte in orari incompatibili con le esigenze dei lavoratori e sempre nella stessa sede, ignorando la complessità di un territorio vasto composto da decine di contrade. Inoltre, il processo è iniziato formalmente nell’ottobre 2021, ma la prima riunione pubblica è stata convocata solo il 19 dicembre 2023, a ridosso delle festività natalizie, in netto contrasto con le linee guida regionali che impongono il coinvolgimento prima della fase progettuale.

Una delle mancanze più gravi segnalate riguarda l’Urban Center. Nonostante sia lo strumento privilegiato per garantire informazione e partecipazione reale secondo la legge, il Comune di Marsala non ha previsto alcuna istituzione fisica o virtuale di questo centro. Questa assenza impedisce un accesso trasparente alle informazioni riguardanti modifiche profonde che incidono direttamente su diritti e attività economiche dei cittadini.

L’associazione sottolinea che il coinvolgimento popolare non è una concessione politica, ma un diritto legale.

L’instabilità della Giunta Comunale aggiunge ulteriori perplessità sulla coerenza dell’azione amministrativa. La sostituzione integrale di sette assessori durante il mandato e l’approvazione di un nuovo atto di indirizzo nel maggio 2025 hanno sollevato dubbi sulla continuità strategica del PUG.

L’introduzione di 48 nuovi obiettivi a ridosso della fine del mandato amministrativo appare come un aggiustamento legato a equilibri politici contingenti piuttosto che a una visione organica. Città Territorio chiede ora chiarimenti sulle ragioni procedurali e sulla mancata attivazione dei processi partecipativi.

L’Associazione Civica per il Territorio – Città Territorio rappresenta una realtà formata da professionisti e imprenditori locali che intendono vigilare sulla gestione pubblica del territorio marsalese. Con questa iniziativa, l’associazione ribadisce il proprio ruolo di sentinella civica, chiedendo che il futuro della comunità sia deciso attraverso un percorso di condivisione sostanziale e non solo formale.

Si allega il documento presentato al Protocollo del Comune dall’Associazione Civica per il Territorio – Città Territorio:

Alberto Di Paola

