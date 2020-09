Marsala Città Punica: “insieme per cambiare la Città”

Il 4 e 5 ottobre scommettete insieme a noi in un cammino nuovo, con l’occhio proteso alla costruzione del futuro e con le mani che plasmano il presente. Niente voli pindarici, niente verbi declinati unicamente al futuro. Facciamo, non faremo; costruiamo, ora, insieme al vostro consenso una Città migliore.

Il un periodo difficile, Covid-19 virus a parte, occorrono scelte forti e coraggiose per cambiare. Marsala, alla vigilia del voto del 4 e 5 ottobre, si trova ad un bivio: o lasciare tutto per com’è (degrado, disordine, disservizi, crisi economica, sociale e culturale…), oppure puntare sul cambiamento con una nuova classe politica – amministrativa. Allo scopo di rigenerale la vecchia e logora amministrazione nasce una coalizione che racchiude nella lista “Marsala Città punica”, il Partito Socialista ed il Movimento Via. Fautori sono il vice Presidente del Consiglio Comunale Arturo Galfano, l’ex consigliere comunale Ignazio Chianetta, il senatore Nino Papania (fautore del Movimento regionale Via) e l’on. Nino Oddo del Psi.

Marsala, la quinta Città della Sicilia, oggi vive in uno stato di inquietezza dove gli standard qualitativi della vivibilità continua a precipitare, mentre i costi di gestione dei servizi comunali continuano a screscere sproporzionatamente; tutti i settori produttivi (Agricoltura, Industria, Artigianato, Servizi, ecc.) sono travagliati da una profonda crisi: l’economia è a terrà: cresce la disoccupazione e tantissime saracinesche si sono abbassate per non rialzarsi più. E mentre si continua a parlare di turismo le infrastrutture (Aeroporto, Porto, Ferrovie, Strade, trasporti pubblici) funzionano male e a singhiozzo. Pure il terzo settore, quello dell’assistenza socio-sanitaria langue. Tutto ciò impone riflessioni serie e profonde sul fine della politica e sull’impegno della nuova classe politico-amministrativa che sta cercando di imporsi alla guida di Marsala.

In 24, uomini e donne di diverse astrazioni sociali – titoli di studio, esperienze e curriculum a parte – hanno sentito il dovere di scendere in campo con la lista “Marsala Città Punica, Via, Psi” per un ruolo attivo nella gestione di Marsala. I candidati, fra cui tanti alla loro prima esperienza di politica, con responsabilità risolutezza e volontà scendono in campo per contribuire fattivamente alla formazione non solo di una classe dirigente nuova ma di un team competente di donne e di uomini che si impegni sui territori. Con competenza e professionalità – al servizio della collettività – i Consiglieri Comunali eletti, al fianco dell’assessore designato Arturo Galfano e al sindaco Massimo Grillo, lavoreranno ad un grande progetto: un percorso virtuoso di crescita comune per Marsala e per i suoi abitanti .

C’è una storia già scritta, è vero, ma ci sono pagine, capitoli interi ancora da scrivere dove “Marsala Città Punica”, grazie al voto del 4 e del 5 ottobre, vuole essere protagonista con i suoi uomini e donne, ma soprattutto con voi che li avete sostenuti in questa difficile campagna elettorale. Marsala è nostra, di ognuno di noi che vi vive, e per cambiarla non è impossibile; basta solo volerlo! Vi esorto, pertanto ad unire le forze per essere parte attiva di un cambiamento reale e fattivo, assieme alle migliori intelligenze, espressioni culturali e professionali di questo tempo. Con fermezza oggi gridiamo: “basta a ogni tipo di improvvisazione! Servono energie, competenze, capacità, tempo e sensibilità! Serve un’assunzione di responsabilità sociale prima, politica poi. Il tempo stringe, se volete realmente gettare le basi per un reale cambiamento siatene i protagonisti, con il vostro voto date vita ad un grande progetto, delegate i vostri rappresentanti, ma assicuratevi che essi siano una fucina di idee programmatiche e spendibili nell’interesse della collettività”.

Noi con la lista "Marsala Città Punica" abbiamo scelto di sottoscrivere il progetto politico di VÌA, condividendone il manifesto, ci siano affiancati al Psi, ma facciamo appello soprattutto a voi elettori liberi, affinchè, dopo un'attenta riflessione, scommettete insieme a noi in un cammino nuovo, con l'occhio proteso alla costruzione del futuro e con le mani che plasmano il presente. Niente voli pindarici, niente verbi declinati unicamente al futuro. Facciamo, non faremo; costruiamo, ora, insieme al vostro consenso una Città migliore.

I CANDIDARTI AL CONSIGLIO COMUNALE MARSALA CITTÀ PUNICA – VIA – PSI

CARNESE GIUSEPPE

CHIRCO FRANCESCO PAOLO

CONSENTINO ANGELA ALBA

CONTICELLI SALVATORE

DI GIROLAMO GIOVANNI CLAUDIO

GERARDI GUGLIELMO IVAN

GIACALONE GIUSEPPE

GRECO SALVATORE

LO CASCIO MARTINA

LOMBARDO MARIA GRAZIA

MANNONE ROSANNA

MARINO ANDREA

MESSINA BARTOLO

MUSCARELLA COSIMA MARIANNA

NUCCIO STEFANIA

ORLANDO LEONARDO

PARRINELLO ANTONELLO FRANCESCO

RAGUSA MARIA PAOLA

SCURTI NICOLA SALVATORE

SEKKOUM NAGIB

SUCATO MARCO

TORRE GIUSY

UMILE VITO

VASILE LAURA

