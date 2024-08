Marsala, chiusura “selvaggia” dei laboratori di analisi per il ponte di Ferragosto

La chiusura dei laboratori di analisi a Marsala per il ponte di Ferragosto provoca disagi all’utenza

Che la “febbre” del ponte di Ferragosto crei disagi non è una novità, ma quando questi investono gli ammalati è segno evidente di una disfunzione molto grave, disumana e forse legalmente perseguibile. Questa mattina. una paziente a cui occorrevano esami clinici (creatinina, azotemia e ECFR), propedeutici ad una TAC urgente (entro 72 ore), non ha trovato un laboratori di analisi aperto a Marsala per poterli eseguire. La signora ci riferisce di essersi recata nei laboratori di via Crispi, via dello Sbarco, via San Giovanni Bosco, piazza del Popolo, via delle Sirene, via Pascasino e via degli Atleti. Tutti chiusi. Dopo aver girato invano per tutta il centro città ha potuto fare gli esami solo nel laboratorio dell’Ospedale Paolo Borsellino.

Pur comprendendo che anche chi opera nei laboratori di analisi ha diritto alle ferie, ma queste non possono creare un disagio o ledere il diritto alle cure nell’utenza. Sarebbe stato opportuna una turnazione per evitare una interruzione di servizio pubblico, perchè e proprio questo ciò che si sarebbe venuto a creare aggi a Marsala. Si auspica che comportamenti del genere non abbiano più a verificarsi e si sollecitano i vertici della sanità pubblica (l’ASP di Trapani e l’Assessorato Regionale alla salute) a predisporre una circolare con quale imponga a tutti i centri sanitari e laboratori diagnostici convenzionati a non chiudere arbitrariamente senza garantire un adeguato servizio pubblico all’utenza

