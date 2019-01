Marsala, chiusa per altre 24 ore la via Mergellina

Ancora un aggiornamento riguardo ai lavori per la rete idrica, attualmente in corso a Marsala in via Mergellina/Sibilla.



A causa di un danno ad un cavo della linea telefonica, la relativa riparazione in zona è ancora in corso e, pertanto, non si può procedere alla copertura degli scavi effettuati sul tracciato stradale.



Alla luce di ciò, il tecnico comunale responsabile dei lavori ha comunicato che la riapertura di via Mergellina è rinviata di 24 ore. Domani, di conseguenza, tornerà pure transitabile via Sibilla, con svolta obbligata su via Mergellina