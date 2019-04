Marsala celebra, assieme all’Anpi, la Festa della Liberazione

Il 74esimo anniversario della Festa della Liberazione verrà celebrato domani, martedì 25 aprile, a Marsala con una cerimonia ufficiale. Partecipanti e invitati all’evento promosso dall’Amministrazione Comunale e dal Consiglio comunale in collaborazione con la sezione Anpi di Marsala, si raduneranno alle ore 9,00 in piazza Della Repubblica.

Da qui in corteo muoveranno per via Garibaldi, piazza Mameli, via Scipione l’Africano fino a giungere sul Lungomare Boeo dove al “Parco Partigiane Marsalesi” verrà deposta una corona d’alloro. Terminata questa prima parte della cerimonia il corteo percorrerà via Pomilia, via Sibillla e via San Lorenzo per arrivare in Largo San Gerolamo dove è ubicato il Monumento ai Partigiani.

Qui vi saranno la deposizione di un’altra Corona d’alloro e gli interventi delle Autorità.