Marsala, cantieri di servizi: 233 posti disponibili

Aprovate le graduatorie per i lavoratori da avviare nei cantieri di servizi a Marsala. Sono 233 gli ammessi per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità



Con provvedimento del dirigente Nicola Fiocca, sono state approvate le graduatorie dei soggetti da avviare ai Cantieri di Servizi del Comune di Marsala, suddivisi per categoria di partecipazione. Il bando, infatti, si rivolgeva a uomini e donne maggiorenni – fino all’età di 66 anni e 7 mesi non compiuti – disoccupati o inoccupati (con reddito rapportato al minimo vitale) rientranti nelle seguenti categorie sociali e relative percentuali: giovani fino a 36 anni d’età (50% dei posti disponibili), dai 37 ai 50 anni (20%), ultracinquantenni (20%), immigrati e portatori di handicap (5% ciascuno). In totale, gli ammessi sono 233, a fronte di poco meno di 250 istanze presentate. L’Assessorato alle Politiche sociali, diretto da Clara Ruggieri, dovrà ora effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese, prima dell’avvio dei singoli progetti.

Sono dodici i Cantieri di Servizi predisposti dall’Amministrazione Di Girolamo e per i quali è stato richiesto un finanziamento di quasi 350 mila euro alla Regione Siciliana, a valere sul Fondo Sociale Europeo. Le attività di pubblica utilità in cui i lavoratori svolgeranno servizio per tre mesi riguardano manutenzione del verde e degli spazi pubblici, pulizia strade del territorio, attività di accoglienza nel Parco Archeologico, raccolta rifiuti abbandonati, vigilanza nelle zone adiacenti gli istituti scolastici, in ville comunali, piazze e luoghi di ritrovo.

Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2018.6300.2018-10-22.html