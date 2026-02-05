Marsala, avviato il restauro della Casa di Riposo Giovanni XXIII

Il sindaco Grillo in sopralluogo nel cantiere dell’Ipab. I lavori di riqualificazione per nuovi appartamenti e servizi dovrebbero essere ultimati entro giugno prossimo.

Dopo decenni di abbandono, la ex casa di riposo Giovanni XXIII di Marsala ritorna a vivere. I lavori di riqualificazione, finanziati con fondi del Pnr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), sono finalmente partiti e puntano a riaprire gran parte della struttura entro il prossimo giugno. Un investimento complessivo di oltre 3,5 milioni di euro è stato assegnato al Comune dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per interventi nel settore delle povertà e a supporto degli anziani non autosufficienti.

Di questa somma, circa 1,5 milioni sono stati destinati specificamente alla riqualificazione dell’immobile di via Alcide De Gasperi, di proprietà dell’Ipab. Il sindaco Massimo Grillo ha effettuato un sopralluogo nel cantiere per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Accompagnato dal direttore dei lavori, l’ingegnere Stefano Mistretta, e dal responsabile unico del procedimento, l’ingegnere Vincenzo De Vita, il primo cittadino ha ispezionato i locali del primo e del secondo piano. Presente anche il commissario straordinario della struttura, Tony Angileri, Grillo ha potuto constatare personalmente le operazioni in corso.

Gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi appartamenti convenzionati, l’installazione di un impianto di climatizzazione e la sostituzione dell’ascensore attualmente non funzionante. L’obiettivo principale è il miglioramento dell’efficienza energetica e dell’abitabilità complessiva dell’edificio, attraverso il rifacimento degli infissi interni, l’adeguamento degli impianti esistenti e la ristrutturazione di tutti i servizi igienici. Una volta completati i lavori, la struttura riqualificata sarà messa a disposizione del Distretto sociosanitario Marsala-Petrosino.

La capienza prevista consentirà di accogliere oltre 200 soggetti, un mix tra anziani e persone in situazione di povertà estrema. Questo intervento rappresenta una svolta fondamentale per la rete dei servizi sociali del territorio, andando a colmare un vuoto assistenziale durato troppi anni. La casa di riposo Giovanni XXIII, un tempo punto di riferimento, era infatti in stato di degrado e inutilizzata da tempo, nonostante il fabbisogno della cittadinanza in termini di assistenza residenziale continuasse a crescere.

Ora la sfida si sposta sulla capacità di rispettare la scadenza di giugno e di gestire la struttura nel lungo periodo, garantendo servizi di qualità.

Alberto Di Paola

