Marsala, attribuito il “Guest Review Award 2018” a Casa Vacanze il Sogno

Il prestigioso “Guest Review Award 2018” è stato attribuito da Booking a Casa Vacanze il Sogno, la struttura ricettiva di via Sardegna, zona Porticella, a Marsala

Guest Review Award è un riconoscimento pubblico che il celebre motore di ricerca turistico, www.booking.com conosciuto in tutto il mondo, attribuisce solo alle strutture che si distinguono. Il punteggio, attribuito in base alle recensioni positive, liberamente lasciate dagli ospiti della Casa Vacanze il Sogno di Marsala (https://www.ilsognocasavacanze.it) è stato valutato 9,6, quasi l’eccellenza (10/10). Un successo più che lusinghevole, quanto meritato, da una giovane struttura che si avvia al secondo anno di vita. Nella lettera che ha accompagnato l’attestato i responsabili di Booking scrivono:

“Una recensione fantastica è il migliore biglietto da visita con cui farti conoscere al mondo intero. Nel 2018 i tuoi ospiti sono rimasti davvero entusiasti dell’esperienza di soggiorno che hai offerto, e hanno espresso la loro gratitudine tramite le recensioni, aiutandoti a ottenere uno dei punteggi più alti su Booking.com. Per noi è davvero un onore comunicarti che hai vinto il Guest Review Award per il 2018: congratulazioni di cuore da parte di tutti noi di Booking.com! Il Guest Review Award rappresenta un traguardo molto importante: questo riconoscimento infatti premia l’impegno costante che dedichi a creare la migliore esperienza di soggiorno possibile per i tuoi ospiti, e la passione che metti ogni giorno nel tuo lavoro. Per celebrare al meglio questo successo, ti invitiamo a esporre il Guest Review Award nella tua struttura e a condividerlo online con l’hashtag #GuestsLoveUs. Siamo orgogliosi di avere un partner come te e, proprio come i tuoi ospiti, anche noi ci teniamo a ringraziarti. Non vediamo l’ora di condividere con te ancora tanti anni ricchi di successi ed esperienze che ci facciano Crescere Insieme. I nostri più cari saluti”.

La struttura nasce da un gesto di gratitudine e di rispetto, quello di un figlio, Antonio Titone, che sta realizzando il sogno del padre, Leonardo, che ci ha lasciati cinque anni fa. L’imprenditore per la Casa Vacanza il Sogno di via Sardegna, intitolata proprio al suo genitore, non ha risparmiato un solo centesimo per ristrutturare l’immobile, arredarlo con gusto e dotarlo di ogni confort: dall’ascensore alla climatizzazione, alla TV e al Wi-Fi in ogni ambiente. Tutti gli ambienti (7 appartamenti ed una family suite), sono confortevoli, hanno i servizi in camera dotati di doccia, dispongono di una o due ambienti notte, un ingresso soggiorno con divano letto, un vano cucina attrezzato di elettrodomestici (micro onde, tostapane, bollitore, macchinetta per il caffè espresso, oltre al piano di cottura, utensili vari, stoviglie e persino lavatrice). Ed ancora: parcheggio gratuito, biciclette, disponibilità ad ospitare animali, personale che parla più lingue e assistenza turistica su cosa vedere, fare, mangiare e come divertirsi in città e nei centri viciniori.

Il vero punto di forza della Casa Vacanze il Sogno è la cura dei particolari, come accogliere i turisti con un cesto di frutta di stagione e gli immancabili dolcetti di mandorle, tradizione puramente siciliana di accogliere gli ospiti a casa propria. Forse è propria questa, quell’essenza in più che ha fatto ottenere l’ambito premio, il Guest Review Award 2018 di Booking, “far sentire gli ospiti a casa propria”.

Provare per credere… recitava un vecchio slogan del passato. Oggi, nell’era della comunicazione, è possibile “verificare” in tempo reale, basta qualche click per valutare la bontà di una struttura. on sempre è consigliabile affidarsi al sito ufficiale, pouchè è un mezzo promozionale costruito ad hoc per attirare. Al posto vostro andrei a spulciare fra le recensioni che hanno lasciato spontaneamente i cliente passati dalla struttura. Chi meglio di loro puó esprimere giudizi. E perchè non andare a guardare, cosa hanno scritto per la Casa Vacanza il Sogno di Marsala, i clienti di Booking, gli stessi che l’hanno fatto premiare.