Marsala, aggredisce i carabinieri, arrestato un gambiano

Arrestato un gambiano a Marsala per aggressione a pubblico ufficiale e danneggiamenti. L’uomo, dopo aver lanciato oggetti contro le auto in transito, ha aggredito i carabinieri intervenuti e danneggiato l’auto di servizio. I fatti risalgono a quando i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, in servizio perlustrativo nel centro abitato, sono stati allertati per un uomo che lanciava oggetti contro i veicoli in movimento in contrada Dammusello.

Sul posto, i carabinieri hanno tentato di identificare il soggetto, uno straniero di origine gambiana, classe 1988, dimorante a Marsala. La reazione è stata immediata e violenta: l’uomo si è scagliato contro i militari e contro l’autovettura di servizio, la gazzella, provocando danni alla stessa. Per contenerlo e immobilizzarlo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino e il taser, riuscendo infine a trarlo in arresto per danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato convalidato durante l’udienza e per il gambiano è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Marsala. Il provvedimento lo vincola a rimanere nel territorio comunale, in attesa del processo. L’episodio, che ha visto il gambiano protagonista di una spirale di violenza partita dal lancio di oggetti contro le auto in transito, ha richiesto l’intervento determinante delle forze dell’ordine per tutelare l’incolumità pubblica.

Alberto Di Paola