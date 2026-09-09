Marsala, arrestato ventenne con 334 gr. di hashish

Spaccio a Strasatti, i Carabinieri bloccano pusher in fuga con 334 grammi di hashish

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato un ventenne straniero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è accaduto a Strasatti, in piazza Fiera, quando i militari hanno notato il giovane che, al loro avvicinarsi, ha cercato di dileguarsi lanciando alcuni involucri.

I Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando venti pacchetti di cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 334 grammi. La droga è stata sequestrata. Il ventenne è stato quindi condotto in caserma e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il Tribunale ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La posizione del giovane resta al vaglio degli inquirenti.

La piazza Fiera di Strasatti, tristemente indicata come piazza rischio, è purtroppo teatro di episodi di microcriminalità, spesso legati alla presenza di immigrati e senza fissa dimora.

Alberto Di Paola

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