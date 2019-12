Marsala, arrestato 22enne per detenzione di droga

Ancora un arresto a Marsala per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nella notte di lunedì 02 dicembre 2019, i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il ventiduenne marsalese Antonino Stassi. Nello specifico, una pattuglia della Stazione di Petrosino impegnata in un servizio antidroga, giunta in Contrada Cuore di Gesù, notava un’utilitaria di colore blu a bordo della quale – come passeggero – vi era lo Stassi, già tratto in arresto lo scorso 26 ottobre dai militari dell’Arma a seguito di una perquisizione domiciliare che consentì di rinvenire nella sua abitazione 1 kg di marijuana e 13 grammi di cocaina suddivisa in dosi.

Lo Stassi , in particolare, accortosi della presenza della pattuglia, temendo verosimilmente un nuovo controllo, lasciava cadere dal finestrino lato passeggero due piccoli involucri in cellophane che – una volta recuperati – risultavano essere dosi di cocaina. I Carabinieri, quindi, bloccavano immediatamente l’autovettura procedendo alla perquisizione personale degli occupanti. Sempre nelle tasche dei pantaloni dello Stassi, venivano rinvenuti 80 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Estendendo la perquisizione all’abitazione del 22enne marsalese, i militari dell’Arma rinvenivano, altresì, circa 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un bilancino di precisione ed una rubrica telefonica su cui erano appuntati nominativi e cifre, utilizzata probabilmente dallo Stassi per annotare i ricavi della cessione dello stupefacente. Condotto presso la caserma “Silvio Mirarchi” di Marsala, al termine delle formalità di rito, il giovane marsalese è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il Giudice del Tribunale Lilybetano, all’esito del rito direttissimo tenutosi nella mattinata di lunedì, condividendo l’operato dei militari dell’Arma, ha convalidato l’arresto dello STA senza l’applicazione di misure cautelari in quanto già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g. a seguito dell’arresto del 26 ottobre.

Tale operazione, portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Petrosino, è il risultato di numerosi servizi predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Marsala finalizzati all’individuazione dei canali di produzione ed approvvigionamento dello stupefacente, nonché dei pusher incaricati della distribuzione al dettaglio delle sostanze illecite.