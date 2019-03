Marsala, apre il nuovo Tribunale, fissate le date delle prime udienze

Dopo circa 30 anni d’attesa apre il nuovo Tribunale a Marsala. L’opera progettata sul finir degli anni ’80 e, da quasi un decennio, realizzata nell’ex area occupata un tempo dagli stabilimenti enologici della Mirabella (angolo fra Corso Gramsci e Via del Fante) dal primo di ottobre ospiterà le prime udienze giudiziarie. Lo ha comunicato, ufficialmente, il Presidente del Tribunale di Marsala, Alessandra Camassa agli addetti ai lavori. Dal 1° Ottobre 2019, quindi, tutte le udienze del Tribunale di Marsala si faranno nei nuovi locali.

Intanto fervono i preparativi per il trasloco dall’immobile di Piazza Paolo Borsellino mentre le ultime maestranze si accingono ad ultimare gli ultimi interventi di adeguamento alle esigenze logistiche della nuova sede. Nei giorni scorsi, intanto, il Procuratore Pantaleo ha definito l’assegnazione di tutti gli spazi per gli uffici della Procura della Repubblica. In un’unica ala dell’edificio nuovo saranno allocati gli uffici di polizia giudiziaria, come anche quelli che sono ubicati del pazzo di vetro accanto al vecchio Tribunale (palazzo Halley). Tutti locali privati inn locazione il cui non utilizzo consentirà un risparmio della spesa pubblica.

Premesso che la data del primo ottobre prossimo è solo per le udienze e che entro tale data saranno stati effettuati i traslochi di tutti gli uffici giudiziaria dalla vecchia sede alla nuova dal nuovo anno saranno liberi e usufruibili i locali di piazza Paolo Borsellino. Si spera che questa struttura, vecchia ma ancora efficiente, non faccia una brutta fine, ovvero finisca alla mercè di vandali e dell’incuria.

Del resto a Marsala vi è sempre stata una sorta di mania di privilegiare la locazione di immobili privati, anche a cifre esorbitanti, piuttosto che impiegare quelli pubblici come Villa Damiani, l’Ospedale San Biagio,il “nuovo” mattatoio, il mercato ortofrutticolo all’ingrosso. Per la vecchia sede del Palazzo di Giustizia, si pensava che sarebbe stata impiegata per accogliere l’Istituto Tecnico Commerciale che da 40 anni è in affitto nei locali di via Trapani, ma pare che così non sarà. Il sindaco di Marsala, misteriosamente, avrebbe detto che impiegherà la struttura di piazza Paolo Borsellino come sede dell’Uffici Tecnico di Marsala. Un vero “spreco”