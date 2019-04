Marsala, ancora nessuna traccia di Gianni Genna

Nessuna notizia, ancora, del giovane marsalese “misteriosamente scomparso di casa la notte tra sabato e domenica. Giovanni, Giuseppe Genova, semplicemente Gianni per gli amici, classe” 91, di professione marmista, era stato visto per l’ultima volta in un noto locale della periferia, dopo è stata persa ogni traccia. Sull’accaduto, per ovvi motivi, viene mantenuto il massimo riserbo.

Da quanto trapelato pare che l’area di ricerca sia stata limitata tra Dicerbato, Ciavolo, Santo Padre delle Perriere e Strasatti, una vasta quanto. impervia fascia di territorio a bassissimo indice di abitanti, caratterizzata da “chiare”, aree i colte con roccia affiorante di origine calcare con vegetazione mediterranea spontanea, e le numerose cave di tufo, moltissime delle quali in disuso, trasformate in discariche abusive. Territorio abitato per lo più da extracomunitari ove sussistono molti fabbricati rurali fatiscenti ed altrettanti pozzi per usi irriguo, dove hanno operato oggi 4 squadre dei vigili del fuoco che hanno rastrellato, senza esito alcuno, una ampia zona.

Tale concentramento di forze in una area determinata lasciano presupporre che sia stata delimitata l’area di ricerca forse a seguito del riscontro delle indagini eseguite. Gli inquirenti starebbero indagando altresì su alcuni nei che affiorano nel passato del ragazzo: un problema con la giustizia ed un grave incidente stradale con un ragazzo nigeriano. Sono in corso interrogatori per stabilire con esattezza il contesto investigativo in cui è maturata la scomparsa del giovane.

Le ricerche, affiancate dalle indagini delle forze dell’ordine, vanno in ogni direzione.

ARTICOLO DELLE ORE 09:30 DEL 08 APRILE

Uscito di casa per trascorrere il sabato sera con gli amici non ha fatto più rientro Gianni Genna, 27 anni, di professione marmista. A denunciare la scomparsa sono stati i familiari, preoccupati dal fatto di non vederlo fare rientro, come di consueto aveva sempre fatto.

Gianni Genna avrebbe passato la serata in un locale di contrada Ciavolo assieme ad alcuni amici. Quest’ultimi, quando hanno lasciato il locale, avrebbero salutato il loro amico prima di andare via. Poi si è persa ogni traccia del Genna.

Per il momento non si sa se il giovane si sia volontariamente allontano o se le gli è accaduto qualcosa di brutto. Le indagini vengono condotte dalla Polizia di Marsala me alle ricerche di Gianni Genna, come accade in questi casi, partecipano tutte forze dell’ordine.

Giovanni Genna al momento della scomparsa vestiva un paio di jeans, una maglietta di colore blu e un giubbotto nero, E’ alto un metro e ottanta ed ha capelli castani. L’ultima volta e’ stato visto la notte di ieri nelle contrade Ciavolo-Digerbato, vicino ad un locale notturno.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla scomparsa di un giovane di Marsala, se qualcuno avesse notizie utili al suo ritrovamento o comunque da potere favorire le indagini, è pregato di rivolgersi alle autorità.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato con il coordinamento di Prefettura e Procura della Repubblica ed il supporto di tutte le for, ze dell’ordine