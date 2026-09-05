Marsala, ancora 4 giorni di caldo insopportabile

Caldo e umidità elevata, il binomio che a Marsala farà salire la temperatura percepita fino a 46 gradi. Nessun bollettino di allerta, ma medici e protezione civile raccomandano prudenza.

Sull’isola il termometro segnerà picchi di 37 gradi fino a mercoledì, ma la temperatura percepita sfiorerá i 50 gradi. Tutta colpa del tasso di umidità che in alcune zone costiere supera il 50-60%. L’anticiclone nord-africano sta stringendo la Sicilia occidentale in una morsa che non dà tregua, con effetti particolarmente pesanti su Marsala e il suo entroterra, dove l’afa rende l’aria irrespirabile e le condizioni meteo risultano ai limiti della sopportabilità. Non è solo caldo, è una cappa umida che altera la sensazione termica di almeno 10, 12 gradi in più.

Il dato allarmante, per chi abita la fascia costiera della provincia di Trapani, è che la combinazione di caldo e umidità non è più un’eccezione, ma una costante. E mentre si aspetta la svolta di giovedì 10, la raccomandazione è una sola: prudenza, senza allarmismi, ma con la consapevolezza che il caldo estremo non è solo un fastidio, ma un rischio concreto per la salute.

Non c’è un bollettino di allerta specifico per il trapanese, ma i dati parlano chiaro: le temperature massime si attestano tra i 35 e i 37 gradi, con punte superiori nelle aree interne. E l’umidità elevata, tipica delle zone costiere e delle saline, trasforma il calore in un’afa pesante. Per questo i medici raccomandano prudenza, soprattutto tra le 11 e le 17, quando il sole è allo zenit e il rischio di colpi di calore aumenta.

Ma il peggio deve ancora venire. A partire da mercoledì sera, l’anticiclone africano collasserà bruscamente. I meteologi prevedono una discesa di aria fredda atlantica che si abbatterà sull’isola con violenza. Giovedì la perturbazione raggiungerà anche la Sicilia, portando temporali e un crollo termico che riporterà le temperature sui 27-28 gradi.

Il passaggio sarà brusco. Dopo giorni di caldo opprimente e umidità al 60 per cento, i venti occidentali freschi provocheranno precipitazioni anche intense. Un contrasto termico che gli esperti definiscono “violento”, con il Mediterraneo che in questo momento misura 28 gradi. L’impatto con l’aria fredda potrebbe generare nubifragi e piogge torrenziali.

La raccomandazione è di seguire gli aggiornamenti e i bollettini di allerta. Perché se il caldo di questi giorni è già un rischio, l’arrivo del maltempo potrebbe essere altrettanto insidioso, soprattutto per chi abita le zone costiere e le aree già provate dalla siccità. Il cambiamento sarà rapido, e occorre prepararsi.

Alberto Di Paola

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