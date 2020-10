Marsala, alle 19 ha votato il 34,83% dei votanti

Marsala, alle 19 hanno votato 24.305 elettori, tende a scendere l’affluenza alle urne

Tende a scendere il numero dei votanti a Marsala rispetto alle Comunali di 5 anni addietro. Alle ore 19 di oggi ha votato meno del 4% degli aventi diritto rispetto alle amministrative del 2015. In pratica hanno votato 24.305 elettori dei circa dei 69.790 (di cui 33698 maschi e 36092 femmine), regolarmente iscritti nelle liste elettorali di Marsala.

La percentuale dei votanti, rilevata alle ore 18 di oggi negli 80 seggi dislocati sul territorio comunale, è del 34,83%. Il 31 maggio 2015, alle ore 19, avevano votato 27.165 elettori con una percentuale del 38,64%

C’è tempo fino alle ore 22 di oggi (erroneamente era stato comunicato dagli uffici preposti le ore 23 e le ore 15 per domani) e domani, lunedì 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 14. Il prossimo aggiornamento è previsto intirno alle ore 22.30

Il coronavirus non sembra frenare il flusso degli elettori a Marsala dove, alle ore 12,00 di oggi, hanno già espresso il proprio voto 7.300 elettori per una percentuale pari al 10,46%., di poco inferiore alle elezioni & xdel 2015. Alla stesa ora, 5 anni fa (31 maggio 2015) i votanti erano stati 7705 per una percentuale del​ 10,96., praticamente aveva votato lo 0,5% degli aventi diritto in più.

Se allo scadere del termine ultimo, le ore 15 di domani, voteranno più o meno l'1% in meno degli elettori rispetto lo scorso quinquennio, si prevedono poco più di 40 mila voti validi espressi. Pertanto il 40% dei consensi per l'elezione diretta del sindaco a primo turno, equivale a poco più di 16 mila voti.

Gli elettori marsalesi chiamati alle urne per l’elezione del Sindaco e dei 24 Consiglieri comunali del quinquennio 2020-2025 sono 69.790 di cui 33698 maschi e 36092 femmine. In lista 5 aspiranti sindaci (Di Girolamo, Grillo, Rodriquez, Grasso e Dugo), 382 candidati al Consiglio comunale, suddivisi in 16 liste: quattro per Alberto Di Girolamo (Cento passi, Marsala europea, PD, Marsala coraggiosa), nove per Massimo Grillo (Fratelli d’Italia, Marsala al via, Udc, L’altra Marsala, Marsala città punica – Psi – Via, Liberi, Forza Italia, Progettiamo Marsala, Noi marsalesi), una ù per: Sebastiano Grasso (Arcobaleno), Aldo Rodriquez (5 Stelle) e Giacomo Dugo (Lega).

Spartanamente, e senza reconditi fini, non possiamo far altro che invitarvi a riflettere bene, poichè il vostro voto determinerà chi amministrerà questa città per i prossimi 5 anni.

la prossima rilevazione della percentuale dei votanti È alle 19,00.​