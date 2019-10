Marsala, al via il Campionato Regionale di Calcio Allievi e Giovanissimi

Una nuova stagione calcistica sta per cominciare per gli allievi e i giovanissimi del Campionato Regionale di Calcio.

Partire con il piede giusto è fondamentale soprattutto quando si milita, agonisticamente, in campionati particolarmente vivaci. Gli addetti ai lavori sono scesi in campo, già a metà agosto, per programmare una fase fondamentale dell’ intera stagione futura,… “la preparazione precampionato”. I nostri tecnici e i nostri atleti stanno costruendo giorno dopo giorno un efficiente organizzazione di squadra,allenandosi costantemente,con voglia, sacrificio e tanto entusiasmo, senza trascurare gli impegni scolastici.

Nell’ottica di far crescere i giovani calciatori e di poter essere competitivi a livello regionale nasce la collaborazione tra la ASD PRIMAVERA MARSALA di Matteo Gerardi e Peppe Giacalone e la DRIBBLING di Nicola Sciacca, sodalizio sancito durante i mesi estivi e messo in atto nella fase di preparazione precampionato.

Domenica 20 ottobre 2019, dunque, il debutto della ASD PRIMAVERA MARSALA/DRIBBLING nel CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI UNDER 16 per i 2005 guidati dal mister Angelo Sandri e Nicola Sciacca come allenatore in seconda. Scenderanno in campo nella partita casalinga contro il PORTO EMPEDOCLE. La Primavera Marsala/Dribbling parteciperà al campionato nel girone C ed affronterà nel corso della stagione l’ ACCDEMIA SPORT TRAPANI, MONREALE, GALACTIC, CITTA’ DI MAZARA, DEMMA RIBOLLA, TIEFFE CLUB, FINCANTIERI e TRINACRIA.

Inizio di campionato anche per i GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14 guidati da mister Matteo Gerardi e Gaetano Sorrentino che domenica 20 ottobre saranno impegnati fuori casa con il FOOTBALL CASTELLAMMARE. I giovani del 2006/07 inseriti anch’essi nel girone C, incontreranno il TRAPANI 2000, CITTA’ DI MAZARA, GALACTIC, SCIACCA SOCCER, JUVENILIA, CITTA’ DI TRAPANI, NANA GULINO e ATHENA.



Si prospetta una stagione entusiasmante e ricca di soddisfazioni.