Marsala, al varo 2 nuove barche per il soccorso in mare

L’Ong Mediterranea Saving Humans, da Marsala a Lampedusa con Blue Moon e Blue Soleil, due nuove imbarcazioni a vela nella flotta

La flotta di Mediterranea Saving Humans si allarga con due nuove unità. Blue Moon e Blue Soleil, imbarcazioni a vela, lasceranno il porto di Marsala il 31 agosto con destinazione Lampedusa. Non si tratta ancora dell’inizio ufficiale della venticinquesima missione dell’organizzazione, ma il trasferimento segna un passaggio importante per la presenza civile nel Mediterraneo centrale.

Sarà proprio da Lampedusa che le attività di ricerca, monitoraggio e soccorso prenderanno il via in modo operativo. Le due barche si aggiungono a Mare Jonio, Safira e Mediterranea Ship, quest’ultima ferma a Napoli per lavori di manutenzione.

L’organizzazione sottolinea come sia sempre più necessario rafforzare il dispositivo civile in un’area teatro di naufragi, morti e respingimenti. Blue Soleil proviene da Thousand Madleens To Gaza Italy e cambia rotta mantenendo intatto il proprio impegno per la solidarietà. A bordo, insieme agli equipaggi, ci saranno anche otto giovani di Spin Time e della Clinica Legale di Roma Tre, che hanno dato vita al collettivo Nereidi Project.

La decisione di potenziare la flotta arriva in un momento di forte tensione politica. Il decreto Piantedosi, legge 15 del 2023, impone alle navi Ong di raggiungere i porti indicati dalle autorità dopo un salvataggio. Nella pratica, spesso vengono assegnati scali molto lontani dalle zone di intervento, con tempi di navigazione difficili da sostenere per i naufraghi.

È proprio su questo punto che si gioca lo scontro tra il governo e le realtà umanitarie. Per Mediterranea, il soccorso in mare resta un dovere morale, anche quando entrare in contrasto con le disposizioni significa incorrere in sanzioni o fermi amministrativi. Il porto di Trapani, del resto, ha già ospitato diverse navi Ong sotto sequestro, tra cui la stessa Mediterranea Ship, Humanity 1, Sea Watch e Mare Jonio.

A complicare il quadro internazionale si aggiunge la crisi di Ceuta, con l’Italia che ha reintrodotto controlli mirati per i cittadini extracomunitari in arrivo dalla Spagna e ha riproposto il protocollo con l’Albania. In questo contesto, Mediterranea risponde con un aumento della propria presenza in mare. Da Marsala, il 31 agosto, le due barche salperanno verso Lampedusa, dove avrà inizio la missione nel cuore di uno dei confini più caldi e controversi d’Europa.

Alberto Di Paola

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