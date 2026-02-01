Marsala, centro al buio: la denuncia di Eleonora Milazzo

La consigliera Milazzo segnala gravi disservizi all’illuminazione pubblica che minano la sicurezza dei cittadini.

Marsala sprofonda nell’oscurità totale e il centro cittadino diventa una trappola di ombre. La consigliera comunale di opposizione Eleonora Milazzo ha sollevato il caso — documentando con foto e post su Facebook — il buio pesto che attanaglia Porta Garibaldi, Via dei Mille e numerose altre arterie cittadine. La protesta corre sui social ma affonda le radici in un disagio reale: i residenti evitano di uscire nelle ore serali per il timore concreto di brutti incontri. La mancanza di luce pubblica non è solo un disservizio tecnico; è una questione di sicurezza urbana che paralizza la vita quotidiana.

Le immagini mostrano chiaramente il deficit di illuminazione a Marsala in zone nevralgiche come Via Scipione, Via Santa Lucia, Via Pomilia e Via Sanità. Il problema si estende fino a Via S. Bilardello e Via Mergellina — disegnando una mappa del degrado che mina il diritto dei singoli a vivere in un ambiente funzionale. La situazione appare critica anche sul Lungomare, nella zona del Porto e in Via delle Sirene e tante altre. Alcune strade risultano private della luce da mesi.

Commercianti e cittadini riferiscono di essere ignorati dalle istituzioni mentre le attività economiche subiscono i danni di un isolamento forzato. I cittadini chiedono interventi concreti e assunzioni di responsabilità per uscire da un oscurantismo che sembra non avere fine. La paura di rientrare a casa domina il clima sociale in attesa di una risposta che tarda ad arrivare.

