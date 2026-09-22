Marsala, aggressione a scuola: ragazzina con il coltello minaccia compagna

Paura questa mattina alla Vincenzo Pipitone: alunna minaccia compagna con un coltello a scuola. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle scuole

Momenti di forte tensione questa mattina, martedì 22 settembre, alla scuola Pipitone di Marsala. Intorno alle 11:30, un’alunna della terza media ha minacciato una ragazzina della seconda classe puntandole contro un coltello. Una scena che si è fermata sul nascere grazie all’intervento immediato di docenti e altri studenti, che si sono accorti di quanto stava accadendo e sono riusciti a bloccare la situazione. Nessuno è rimasto ferito in modo grave, si registrano solo alcuni graffi. Ma la paura è stata tanta.

Dopo l’episodio la scuola ha attivato subito le procedure previste. Sono stati chiamati i Carabinieri e sono state contattate le famiglie delle ragazze coinvolte. La dirigenza scolastica ha informato la Procura della Repubblica ed ha disposto la sospensione dell’alunna. Cosa vi sia alla base della vicenda non era lè dato sapere. L’episodio viene adesso ricostruito nei dettagli, soprattutto per comprendere che cosa abbia provocato un gesto tanto grave.

C’è un gesto gravissimo, certamente. C’è stato un coltello portato a scuola con premeditazione e con freddezza rivolto contro una compagna. Ma c’è anche una minorenne sulla quale sarà necessario capire che cosa sia accaduto e quali fragilità possano esserci dietro quel comportamento. La scuola ha adottato i provvedimenti necessari e coinvolto le autorità competenti, ma il problema non si esaurisce con una sospensione. Le alunne aiutate, entrambe sono vittime di un dramma.

E il caso della Pipitone riporta ancora una volta al centro una questione che scuole e famiglie incontrano quotidianamente: il disagio psicologico degli adolescenti, che non sempre viene intercettato prima che emerga attraverso comportamenti improvvisi e difficili da comprendere. Fortunatamente, questa mattina, la presenza e la prontezza di docenti e studenti hanno impedito che accadesse qualcosa di irreparabile. Ora viene la parte forse più difficile: capire perché sia successo e fare in modo che quella richiesta di aiuto, per quanto manifestata nel modo peggiore possibile, non venga ignorata.

Quello che è accaduto a Marsala non è un episodio isolato. Sempre più spesso le cronache raccontano di ragazzi che portano a scuola oggetti pericolosi, che aggrediscono i compagni e o i docenti. Sembra quasi una nuova moda indotta dal cattivo uso del telefonino che è diventato un’arma a doppio taglio: da un lato strumento di comunicazione, dall’altro mezzo per filmare aggressioni, diffondere video, alimentare il bullismo online.

La scuola, da sola, non può bastare. Servono famiglie presenti, servizi sociali funzionanti, percorsi di ascolto reali. La sicurezza a scuola non si costruisce solo con i metal detector o con le sospensioni. Si costruisce con l’attenzione quotidiana, con la capacità di accorgersi di un ragazzo che sta male prima che quel malessere esploda. Il caso della Pipitone è un campanello d’allarme che riguarda tutti, non solo Marsala. Perché la prossima volta potrebbe andare diversamente. E non possiamo permettercelo.

Alberto Di Paola

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