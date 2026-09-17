Marsala, a Ciavolo la II Festa del Pastore, la sagra che valorizza la filiera

Dopo il successo della prima edizione, l’appuntamento torna a Ciavolo con altre due giornate dedicate agli allevatori e territorio marsalese. FederAgri Sicilia esprime il proprio compiacimento per la manifestazione che va vede MCL fra i patrocinatori

La Festa del Pastore di Ciavolo si conferma un appuntamento fisso per la comunità marsalese. Dopo il positivo riscontro della prima edizione, la sagra torna il 26 e il 27 con due giornate di incontro tra produttori, famiglie e visitatori, mettendo al centro la zootecnia, la filiera casearia, la gastronomia e le tradizioni contadine del territorio. L’iniziativa, che gode tra gli altri del patrocinio di MCL, Movimento Cristiano Lavoratori si preannuncia ricca di eventi e intrattenimento che faranno da cornice a succulenti momenti di degustazione

“La Festa del Pastore valorizza il lavoro quotidiano degli allevatori e la filiera corta – sostiene Cipriano Sciacca, Presidente di FederAgri Sicilia -. Siamo al fianco degli allevatori, delle aziende zootecniche e casearie fornendo supporto e assistenza e CAA, lo sportello specializzato che affianca l’imprenditore nella burocrazia, favorendo l’accesso ai fondi e la gestione degli adempimenti. FederAgri crede in questo settore e sottolinea il valore ambientale sociale, economico per tutto il territorio marsalese”.

I banchi dedicati alla ricotta, al primo sale e al pecorino stagionato, insieme alle lavorazioni tradizionali del latte, nonché i punti di ristoro dove si potranno degustare i piatti tradizionali a base di carne di pecora, csaranno il cuore dell’evento. Accanto a questi, troveranno spazio altre produzioni agricole locali come olio, vino, miele e dolci a base di ricotta, a comporre un percorso di gusto che racconta l’intera ricchezza delle campagne marsalesi.

La manifestazione nasce dalla volontà di dare visibilità al lavoro quotidiano degli allevatori e di sostenere concretamente un settore che rappresenta un presidio economico e ambientale per le campagne del territorio. FederAgri Sicilia è presente accanto alle aziende zootecniche con la propria attività di assistenza e con il CAA, che segue gli allevatori negli adempimenti e nell’accesso alle misure di sostegno.

Un ringraziamento particolare va al Gruppo dei Pastori e alla Parrocchia, che hanno curato l’organizzazione dell’evento. La Festa del Pastore si propone così come un momento di festa popolare e, al tempo stesso, di attenzione verso un comparto che chiede sostegno, valorizzazione della filiera corta e prospettive per i giovani.

Straordinario successo ha riscosso lo scorso anno, la prima Festa del Pastore tenuta domenica 28 settembre 2025 in contrada Ciavolo. La contrada ha celebrato con orgoglio le sue radici rurali: degustazioni di formaggi e ricotta, piatti tipici, musica, folklore e spettacoli hanno animato una giornata indimenticabile. Un evento partecipato, gioioso e identitario, che ha messo al centro i 15 produttori locali e la comunità. Grazie a tutti: la tradizione vive e Ciavolo brilla!

Alberto Di Paola

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