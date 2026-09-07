Marsala, a 50 anni dal diploma si ritrovano gli studenti della V B del Ruggieri

La V B del ’76, del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, si ritrova per celebrare i cinquant’anni dal diploma

Cinquant’anni non sono passati invano. Per i ragazzi della V B del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, quel lontano 1976 rappresenta molto più di una data sul diploma. È l’inizio di un’amicizia che, a distanza di mezzo secolo, non solo resiste ma si è trasformata in una vera e propria comunità allargata. Da dieci anni, ogni estate, il gruppo si riunisce per ritrovare il calore di quei cinque anni passati tra banchi, lavagne e interrogazioni. La formula ha funzionato talmente bene che ormai alle cene partecipano anche i coniugi, trasformando una semplice rimpatriata tra ex compagni in un appuntamento atteso da intere famiglie.

L’ultimo incontro, quello del 2026, aveva però un sapore speciale. Era il cinquantesimo anniversario del diploma, una ricorrenza che il presidente del gruppo, Emilio Bosco, ha voluto celebrare con un gesto originale e ironico. Al posto della tradizionale torta con le candeline, ha fatto preparare cinquanta cannolicchi, uno per ogni anno trascorso. Un’idea che ha strappato più di un sorriso e che ha reso la serata indimenticabile. Ma tra un brindisi e una risata, il pensiero è corso anche a chi quella tavola non l’ha più occupata. Il ricordo di Giovanna, Rosetta e Luigi, compagni di classe prematuramente scomparsi, ha accompagnato la cena come una presenza discreta ma sentita.

Era presente anche chi di quella classe ha condiviso ogni momento, e la foto di rito, scattata durante la serata, ritrae tutti i volti di questa straordinaria comitiva. In piedi, da sinistra: Bartolo Bonafede, Maurizio Bono, Nino Pellegrino, Nino Guercio, Paoletta De Vita, Anna Adele Agate e Wilma Monti. In primo piano, invece, si riconoscono Fabrizio Di Girolamo, Michele Bongiorno, Antonietta Pellegrino, Emilio Bosco, Isabella Di Girolamo, Giuseppina Di Girolamo, Stefania Zuppardi e Liliana Bontà. Tutti loro, insieme agli altri componenti del gruppo, rappresentano un pezzo di storia di quella Marsala che cambia, ma che conserva gelosamente le sue radici.

L’appuntamento per la prossima grande reunion è già stato fissato per l’estate del 2027. Ma la promessa, tra un bicchiere e l’altro, è stata chiara: l’amicizia nata tra i banchi di scuola non ha bisogno di ricorrenze per manifestarsi. E così, tra un mini-convito e una telefonata, il gruppo continua a scrivere la sua storia, fatta di valori semplici e di un legame che il tempo, anziché consumare, ha reso più solido.

Alberto Di Paola

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