Marsala, 6 incontri con un solo fine: formare per “Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione”

Ritorna a Marsala la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di padre Francesco Fiorino. Si tratta dell’8° anno della Scuola di formazione per l’impegno sociale e politico, promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS. Quest’anno gli incontri tenteranno di approfondire la tematica “Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione”. Per le città, crediamo, è il momento di svolta. Contro i fenomeni della sfiducia, dell’auto-isolamento, dell’astensionismo, del far politica per interessi individuali e di partito, dobbiamo unire tutte le forze sociali vive e operanti nei nostri Comuni per trasformare le città in luoghi di accoglienza, di confronto culturale pacato e costruttivo, di custodia dell’ambiente e di incontro tra le generazioni.

Viviamo tutti in una città, piccola o grande che sia. Le nostre città sono diventate il luogo fondamentale delle relazioni umane, degli incontri e degli “scontri”, la frontiera delle problematiche sociali, educative e sanitarie. La città è il frutto delle attuali scelte personali e di quelle economiche, culturali e politiche di chi ci ha preceduto. Nella città emergono le diverse fragilità e povertà, le sfide più urgenti in ambito educativo, molte solitudini a partire dalle periferie ma anche i talenti, le risorse e le bellezze di tanti. Nelle città ci preoccupano alcuni fenomeni in particolare: il razzismo crescente e l’esclusione di alcune fasce sociali.

I corsi, trasmessi in diretta televisiva e Facebook, saranno strutturati in due momenti: la prima ora è affidata al docente che sarà interamente trasmessa, la restante ora si faranno gruppi di studio e domande al relatore. La scuola si inserisce nel circuito di scuole promosse dall’Associazione Cercasi un fine Onlus; il direttore scientifico è il prof. rev. Rocco D’Ambrosio. Al termine del percorso formativo sarà consegnato il relativo attestato di partecipazione. A domanda, potrà essere consegnata l’attestazione utile alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi, da presentarsi alla facoltà universitaria o scuola superiore.

La finalità della Scuola è quella di educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione e del Magistero sociale della Chiesa. Questo il programma del percorso formativo 2024 -2025:

25 ottobre 2024 – “Cosa significa essere Città: istituzioni e cittadini” con Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino

29 novembre 2024 – “Pratiche e percorsi di partecipazione attiva nella città” con Gianni Notari, gesuita e direttore dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” di Palermo

20 dicembre 2024 – “Le “vie” dell’esclusione in città” con Roberta Teresa Di Rosa, professoressa di Sociologia della contemporaneità – Università di Palermo

10 gennaio 2025 – “Gli stranieri nelle nostre città” con un relatore della Prefettura di Trapani

28 febbraio 2025 – “La solidarietà nel Vangelo e nella Costituzione” con Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica (Gregoriana, Roma) e presidente “

14 marzo 2025 – “La solidarietà e le scelte politiche” con Maria Gabriella Marascia, dirigente dei servizi alla persona, sport e pubblica istruzione del Comune di Mazara del Vallo

23 – 25 aprile 2025 Viaggio con visita del Parlamento Europeo a Bruxelles

INFORMAZIONI, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

La quota/contributo di iscrizione per l’intero programma è di € 20,00. Può partecipare chi ha compiuto i 16 anni. Per l’iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via

email: francesco.std@gmail.com o telefonando al 393.9114018. Gli incontri si terranno presso gli studi televisivi della LaTr3 (canale 83) di Marsala, dalle ore 17,15 alle ore 19,15.

Info: don Francesco Fiorino, tel. 393 9114018

