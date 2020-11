Marsala, 40 positivi al coronavirus in una casa di riposo

Quaranta positivi in una casa di riposo e scatta la denuncia alla Procura della Repubblica di Marsala. Si teme che non sia un caso isolato in Città.

La notizia di anziani ospiti di case di riposo risultati positivi ai tamponi circola da poi di una settimana in città. Per non creare allarmismo e in assenza di una vera e propria denuncia non é stato facile reperire materiale utile a diffondere la notizia. Ora vi é una denuncia alla Procura della Repubblica di Marsala ben dettagliata presentata da un parente di un ospite della casa di riposo «Madonna delle Grazie», ex “Boccone del povero” di contrada Rakalia, i cui dettagli sono riportati in coda all’articolo.

In città, intanto, si parla sempre più insistentemente di altri casi di positivi di anziani ospiti di altre strutture. Saranno voci popolari ma é auspicabile che l’Asp disponga urgenti controlli su tutti i centri per anziani della città per accertare la presenza o meno del virus fra gli ospiti ed il personale in servizio. Gli anziani delle case di riposo é risaputo che sono maggiormente esposti e, con loro, il virus talvolta é spietato

Ritorniamo alla notizia di cronaca del giorno, ecco cosa riporta “La Sicilia” al riguardo: “Sono risultati quasi tutti positivi al Covid-19 i circa 40 anziani ospiti della casa di riposo di Marsala, «Madonna delle Grazie», di contrada Rakalia. Il dato è emerso a seguito dei «tamponi» molecolari eseguiti l’8 novembre dall’Usca dell’Asp di Trapani, anche se la notizia si è appresa oggi. Dopo i test per la diagnosi della positività al coronavirus la figlia di una anziana ospite della struttura socio-assistenziale ha presentato una denuncia alla Procura di Marsala, ai carabinieri del Nas di Roma e all’Assessorato regionale alla Salute, per l’accertamento di eventuali irregolarità. Molti degli anziani, intanto, sono stati ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale «Paolo Borsellino» di Marsala. Meno di un mese fa la struttura aveva avvisato i familiari degli anziani, cui peraltro non sarebbe stato più consentito di vedere i loro cari, che il presidente della cooperativa che la gestisce era risultato positivo al coronavirus. Intanto, «medici dell’ospedale di Marsala – afferma la donna che ha presentato l’esposto – hanno comunicato ai familiari che alcuni degli anziani provenienti dalla casa di riposo presenterebbero gravi lesioni da decubito non trattate adeguatamente»”.