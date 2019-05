Marsala, 20 nuove telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti

Continua l’attività di controllo dell’Amministrazione comunale di Marsala a beneficio del decoro urbano e della pulizia della città. In particolare, sarà ulteriormente intensificata la videosorveglianza per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. A tal fine, è stata programmata l’installazione di nuove telecamere – in totale 20 – che assicureranno la ripresa delle immagini nei siti indicati dalla Polizia Municipale. Il settore Servizi Pubblici Locali ha fissato per il prossimo 9 maggio la procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto, la cui base asta è di circa 40 mila euro per un anno. La Ditta cui sarà affidato il servizio fornirà il necessario apparato informatico, incluso un sistema di connessione wireless, al fine di assicurare il servizio di registrazione in maniera quotidiana e continuativa.

