Marsala, 170 mila euro dalla Regione per le mense di quattro scuole

Finanziati i progetti di riqualificazione di 4 mense ricadenti nelle scuole: Caimi, Giovanni Paolo II, Mothia e Struppa

Marsala, quattro mense scolastiche pronte a cambiare volto grazie a un finanziamento regionale di oltre 170 mila euro. La Regione ha ammesso a finanziamento i progetti presentati dal Comune lo scorso luglio, destinati a riqualificare i locali adibiti a mensa in altrettanti istituti. Gli interventi riguarderanno i plessi “G. Caimi” di contrada Amabilina, “Giovanni Paolo II” di contrada Fontanelle, “Mothia” di contrada Spagnola e “F. Struppa” di contrada Dammusello.

I lavori puntano a migliorare sicurezza, funzionalità, igiene e comfort degli ambienti, con un occhio di riguardo ai vetusti impianti di climatizzazione delle aree dove i pasti vengono preparati e consumati. Un intervento atteso da tempo, che punta a rendere più vivibili gli spazi per alunni e personale.

La sindaca Andreana Patti ha spiegato che l’obiettivo principale è l’incremento degli standard qualitativi del servizio di refezione scolastica, garantendo ambienti più salubri e sicuri per gli studenti e per chi ci lavora. La scuola, ha aggiunto, resta al centro del programma amministrativo, e ce ne si prende cura a cominciare dagli spazi sicuri, sostenendo le attività educative in collaborazione con operatori scolastici e famiglie.

Alberto Di Paola

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