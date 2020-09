Marco Sucato: “con il tuo voto potremmo cambiare Marsala”

Marco Sucato: “Aiutami a cambiare la nostra meravigliosa Città, non sprecare il tuo voto! insieme possiamo fare tanto”

Ciao, sono Marco Sucato, ho 51 anni, da 30 anni mi occupo di turismo e da 8 anni sono diventato, per mia scelta, un vostro concittadino. Pur continuando a gestire la mia azienda nella sede storica di Palermo ho deciso di trasferirmi con moglie e figli a Marsala, Città che ho sempre amato. Praticamente mi sento uno di voi, un uomo, un padre di famiglia che sogna di vivere in una città più accogliente, funzionale, dinamica, progredita… perché no ricca. Da “sognatore”, quale mi ritengo essere, voglio spendermi per Marsala e per i suoi abitanti. Per questo, dopo tante proposte ed incitazioni da parte di amici e sostenitori, ho deciso di scendere in campo per Marsala. Pongo la mia candidatura a consigliere comunale, nella lista “Marsala Città Punica”, al servizio della città e dei marsalesi che da anni invocano un cambiamento. Non cerco un modo per arrotondare le mie entrate (sono un imprenditore), tanto meno ho interessi personali (la mia azienda ha sede a Palermo), voglio solo contribuire a migliorare Marsala mettendoci il mio impegno, le mie capacità, le mie idee… il mio tempo.

Sono stanco, come voi, delle promesse da “marinaio” di chi ci ha governato. Pertanto non voglio più assistere passivamente alle scelte poco oculate di altri; voglio dare, a noi e alla Città, se voi me lo consentirete, un presente più roseo e programmare un futuro più prospero per tutti. Da consigliere comunale, voti permettenti, intendo battermi per la riduzione dei costi della spesa pubblica a cui ogni marsalese contribuisce con denaro proprio (tasse, tributi e balzelli vari). Attraverso l’impiego del fotovoltaico nelle scuole, negli impianti sportivi e negli edifici pubblici si possono abbattere i costi energetici e contribuire a ridurre l’inquinamento.

Sempre in tema ambientale vigilerò sul servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di migliorare il decoro della città e recuperare parte della spesa pubblica con la vendita dei rifiuti “nobili” (lattine, vetro, carta, plastica, ecc.). Ritornando al decoro della Città, insostituibile “biglietto da visita” per il turista, mi impegnerò affinché la Città torni ad essere sicura, vivibile in tranquillità a qualsiasi ora del giorno e della notte, sia in centro che in periferia. Il miglioramento dei servizi al cittadino, cominciando dalla regolare erogazione dell’acqua, dai servizi di trasporto pubblico efficienti alla riqualificazione del territorio, fungerà da fulcro per la leva che risolleverà Marsala, dandogli l’impronta di città turistica 365 giorni l’anno.

E, dulcis in fundu, non posso dimenticarmi di chi sta peggio, a cui va la mia solidarietà: i senza reddito, gli anziani che in questa Città non sono socialmente integrati, vivono il loro stato di disagio da emarginati, senza centri ricreativi, mense e comunità alloggio pubbliche. Ancor più drammatica è la situazione dei disabili il cui destino è pieno di incertezze senza adeguate strutture socio assistenziale che possano accoglierli quando non avranno più nessuno a guidarli.

Se il 4 e 5 ottobre volete contribuire al cambiamento di Marsala votatemi! insieme a voi, al sindaco Massimo Grillo, ai suoi assessori e agli esperti della governance, vi assicurò che ci riusciremo a voltare pagina, una volta e per sempre nella nostra meravigliosa Città.

Marco Sucato

“Marsala Città Punica, Via, Psi”

P.S. il tuo voto potrebbe essere determinante a cambiare Marsala, non sprecarlo amico mio

