Lauree Honoris Causa e Riconoscimenti al merito al Circolo Ufficiali Pio IX

Roma Celebra l’eccellenza. Conferite lauree honoris causa e attestati di merito in una cerimonia ricca di emozioni e valori, promossa da dall’Associazione Starline TS

La cerimonia delle Lauree honoris causa e degli attestati di merito promossa da Starline TS si è svolta sabato 8 novembre nel prestigioso Circolo Ufficiali Pio IX, nel cuore monumentale di Castro Pretorio a Roma. In un contesto carico di storia e tradizione, l’evento ha unito il rigore accademico alla solennità del cerimoniale istituzionale, offrendo un momento di riconoscimento pubblico a figure che si sono distinte per impegno e valore professionale. La partecipazione di autorità militari, civili, ecclesiastiche e accademiche ha confermato la rilevanza culturale e sociale dell’iniziativa.

La Starline TS, associazione riconosciuta in ambito internazionale, che opera nella formazione, nella promozione culturale e nell’assistenza socio-sanitaria, ha affidato l’organizzazione al Presidente Patrizia Puzzovio, giurista, docente e studiosa impegnata nel sociale, e a Michele Miccoli, avvocato cassazionista, presidente della Commissione Scientifica che attribuisce le Onorificenze. Il loro lavoro ha permesso di costruire una cerimonia curata e partecipata, alla quale hanno preso parte personalità provenienti da diverse regioni italiane.

L’atmosfera composta, segnata da applausi sinceri e momenti di silenzio rispettoso, ha sottolineato il legame di stima verso l’associazione e i suoi valori fondativi. I riconoscimenti accademici sono stati attribuiti a professionisti che si sono distinti per dedizione, competenza, integrità, spirito di sacrificio e umanità.

Tra loro figurano la giornalista e sociologa palermitana Grazia Patellaro, giornalista e sociologa, impegnata nella diffusione dei valori della cultura e della solidarietà; Anna Maria Casale, criminologa ed esperta di psicologia forense, punto di riferimento nel panorama nazionale, accompagnata dal consorte Riccardo Raccuglia; Daniele Gelfusa, professionista di comprovata esperienza e sensibilità umana, accompagnato dalla consorte Cinzia Sera; Andrea Sirotti Gaudenzi, docente e avvocato di chiara fama, accompagnato dalla consorte Clara Turchi; Cosimo Buccoliero, stimato per il suo impegno in ambito scientifico e accademico.

Particolare apprezzamento ha suscitato il riconoscimento conferito a Mirko Clemente, imprenditore sanitario e promotore di attività sociali, premiato per l’impegno profuso nella gestione di un centro di riabilitazione accreditato dalla Regione Lazio. Era presente con la consorte Fabiana Schiavetti.

Il momento più atteso della serata è coinciso con la consegna delle Lauree honoris causa, vissute dai premiati come un simbolo di sintesi tra crescita personale e servizio alla comunità. Un titolo che non si limita a riconoscere competenze, ma suggella un percorso costruito nella costanza, nella passione e nella capacità di generare valore culturale.

Tra gli ospiti d’onore, Roberto Saccarello, Delegato della Delegazione Viterbo-Rieti del Sovrano Militare Ordine di Malta, personalità di grande sensibilità istituzionale e umana; Reverendo Saverio Montillo, Assistente Ecclesiastico della Primaria Associazione Cattolica Artistico Operaia – “Città del Vaticano”, figura di grande spessore morale e spirituale; Maura Pecorilla, presente in rappresentanza del mondo civile e culturale.

Un messaggio che riassume appieno la missione della Starline TS, impegnata da anni a costruire ponti di conoscenza, collaborazione e rispetto reciproco tra le diverse realtà accademiche e sociali del nostro tempo. Una serata che ha dimostrato come il riconoscimento di una laurea honoris causa sia molto più di un evento formale: è un momento di condivisione umana e intellettuale, un faro che illumina il valore di chi, con il proprio lavoro, coltiva ogni giorno quel giardino fiorito che è la nostra società.

Il Presidente Angelo Stella ha voluto lasciare un messaggio significativo: «Il mondo senza cultura è come un giardino senza fiori, e la cultura, quando non conosce confini, diventa un ponte che unisce tutto il mondo.» Questo pensiero racchiude perfettamente la missione della Starline TS, che da anni si dedica a costruire ponti di conoscenza, collaborazione e rispetto tra le diverse realtà accademiche e sociali del presente.

Il conferimento delle Lauree e dei Riconoscimenti, momenti clue della serata, non è stata una semplice cerimonia, ma un vibrante scambio di idee e valori. Un faro puntato su donne e uomini che, con la loro opera quotidiana, innaffiano e custodiscono il giardino della cultura, facendo fiorire l’umanità intera.

