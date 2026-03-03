Laurea Honoris Causa al giornalista marsalese Alberto Di Paola

Roma: evento di conferimento di una serie di lauree e onorificenze presso il Vicariato di Roma organizzato da Starline TS
Starline TS è un’associazione internazionale impegnata in attività di assistenza, aiuto e formazione verso persone in stato di bisogno, e opera secondo gli insegnamenti della Santa Romana Chiesa. L’ente svolge, inoltre, il ruolo di promotore e coordinatore di percorsi universitari e post-universitari di livello internazionale, contribuendo alla valorizzazione del merito accademico e dell’impegno sociale.
In piena coerenza con questa missione, Starline TS ha promosso un incontro istituzionale che si è tenuto lo scorso 21 febbraio presso la Casa Bonus Pastor, sede extraterritoriale della Città del Vaticano, alla presenza di autorità, docenti, studenti e personalità del mondo accademico e professionale.
Un ringraziamento speciale va al Dottor Cav. Cosimo Buccoliero per la vicinanza al progetto Uganda e per aver contribuito all’organizzazione della serata.
Tra gli ospiti presenti alla cerimonia, il Professor Pietro Zocconari, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS), realtà che ha patrocinato e sostiene ufficialmente il progetto “Tutti Insieme per l’Uganda”, contribuendo a rafforzarne il valore scientifico e sociale.
A sinistra: il Professor Pietro Zocconari, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi (ANS) riceve il riconoscimento dall’avvocato Roberto Saccarello
E’ stato il Presidente di Starline TS, Cavalier Angelo Stella, ad avviare l’evento, sottolineando il valore culturale e solidale dell’iniziativa e il significato della sede scelta: il Vicariato di Roma.
Subito dopo il suo intervento è intervenuto Don Bamwenzaki Paul, nella foto qui sotto, che ha illustrato in modo dettagliato le fasi operative del progetto “Tutti Insieme per l’Uganda”, specificandone gli obiettivi concreti e l’impatto educativo sul territorio ugandese.
Il progetto, volto a sostenere una scuola e attività educative a favore di bambini in difficoltà, è ufficialmente riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell’Uganda, con protocollo n. MSFA/01/96 del 19 febbraio 2025, attestazione che ne certifica il valore nel quadro della cooperazione internazionale.
La cerimonia è proseguita con la consegna di 2 titoli accademici conferiti a giovani che hanno svolto il regolare percorso universitario. Di seguito le immagini e i nomi dei neo laureati.
Il dottor Nunzio Falanga ascolta il discorso di conferimento della sua Laurea in Criminologia
Conferimento della Laurea in Sociologia al dottor Antonio D’Acunto.
La commissione era composta (partendo da sinistra nella foto qui sotto): dalla dottoressa Sabrina Apuzzo, dalla giurista Patrizia Puzzovio e dai professori e avvocati Michele Miccoli e Andrea Sirotti Gaudenzi.
Particolarmente significativo è stato il conferimento di cinque Lauree Honoris Causa conferite a professionisti e imprenditori che, nel corso del tempo, si sono distinti per il loro impegno nei rispettivi ambiti di attività e per il sostegno concreto alle iniziative umanitarie promosse dall’associazione.
La prima professionista a ricevere la Laurea Honoris Causa in Sociologia è stata la giornalista d’inchiesta Emilia Urso Anfuso, che da anni lavora incessantemente per far emergere situazioni che, altrimenti, resterebbero celate alla popolazione.
La giornalista Emilia Urso Anfuso ha ricevuto la Laurea dalla giurista, dottoressa Patrizia Puzzovio e dall’avvocato, docente universitario e saggista, Michele Miccoli. Nell’immagine esposta qui sopra, un momento del suo discorso
Il professor, Avvocato Marco Tupponi ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Diritto Commerciale
Conferimento della laurea Honoris Causa in Lettere e Filosofia, al signor Giovanni Buccoliero
Laurea Honoris Causa in Sociologia alla Signora Maura Pecorilla
Laurea Honoris Causa in Sociologia conferita al signor Paride Febbo
Laurea Honoris Causa in Scienze della Comunicazione conferita al Dottor Alberto Emilio Di Paola
Dopo il conferimento delle Lauree Honoris Causa, il Reverendo padre Saverio Monitillo – presente alla cerimonia – ha benedetto i presenti e parlato per alcuni minuti in relazione al progetto “Tutti insieme per l’Uganda”.
Nella foto, Don Saverio Monitillo riceve l’attestato di benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio dall’Avvocato Roberto Saccarello
La fase conclusiva della cerimonia ha visto l’intervento della Delegazione della Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, rappresentata dall’Avv. Roberto Saccarello, Cav. Gr. Cr. Jure Sanguinis, che ha quindi consegnato alle donne presenti gli attestati di benemerenza dell’Ordine, ente che ha riconosciuto e sostenuto con convinzione il progetto “Tutti Insieme per l’Uganda”.
Di seguito alcune immagini relative al conferimento degli attestati di benemerenza del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Conferimento della benemerenza alla giurista dottoressa Patrizia Puzzovio
La dottoressa Sabrina Apuzzo, Presidente Nazionale dell’Associazione N.A.C.A. che ha contribuito all’organizzazione e sponsorizzazione dell’evento, mentre riceve l’Onorificienza del Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio
L’avvocato Fabiana Schiavetti, Direttore Amministrativo della Clinica San Benedetto
La Signora Cinzia Sera, titolare d’impresa
La signora Maria Lucia Biasini riceve l’onorificenza
La Signora Carmela Accogli riceve l’onorificenza Costantiniana
La Dottoressa Alessandra D’Amico, storico dell’Arte
La serata si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, confermando la vocazione di Starline TS a coniugare cultura, merito accademico e impegno umanitario in una visione integrata di cooperazione internazionale.
Don Saverio Monitillo insieme all’avvocato Antonio Rocco