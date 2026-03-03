Il silenzio solenne della Casa Bonus Pastor, sede extraterritoriale della Santa Sede, ha accolto lo scorso 21 febbraio l’epilogo di una carriera costruita tra polvere di strada e riflettori televisivi. Alberto Di Paola, giornalista marsalese di lungo corso, ha ricevuto il titolo accademico honoris causa in Scienze della Comunicazione, un riconoscimento che suggella oltre quarant’anni di militanza ininterrotta nell’informazione.

L’onorificenza è stata conferita dall’Unitelematic College di Londra, prestigioso istituto accademico internazionale di diritto britannico di alta formazione, su proposta della Starline TS. Quest’ultima, ente benefico operante secondo i precetti della Chiesa Romana, ha individuato nel profilo di Di Paola la sintesi perfetta tra rigore professionale e impegno umanitario a favore della migrazione del terzo millennio.

La motivazione del titolo non lascia spazio a interpretazioni: il premio celebra il “contributo offerto alla crescita socio-culturale delle comunità locali e nazionali”. Un percorso che ha visto Di Paola trasformare la notizia in uno strumento di coesione, elevando il racconto del territorio siciliano – dalle eccellenze enologiche su Sky ai complessi scenari sociali – a leva di sviluppo economico.

Un peso specifico determinante è derivato dall’impegno sul fronte migratorio. Come responsabile dell’Ufficio Stampa della Cooperativa Badia Grande, Di Paola ha firmato la collana “Gli altri Siamo Noi”: 150 storytelling che hanno ribaltato la narrativa dell’emergenza, trasformando il migrante da numero statistico a risorsa territoriale. Per i docenti e le autorità presenti, si è trattato di un esempio cristallino di “giornalismo di prossimità”, capace di integrare progetti FAMI e SAI in una visione inclusiva e moderna.

L’aula ha tributato un lungo plauso alla perizia con cui il neo-dottore ha gestito relazioni esterne e produzioni audiovisive, confermando come la comunicazione, se guidata dal libero arbitrio e dal senso del dovere, possa ancora illuminare la realtà cruda con sprazzi di autentica speranza.