La situazione coronavirus nel trapanese ed in Sicilia, aggiornata ad oggi, sabato 18 aprile

Non era affetto da coronavirus il crocierista della Costa Deliziosa. La situazione aggiornata del Covid-19 in Provincia di Trapani e nelle restanti province della Sicilia

Il bollettino quotidiano della Presidenza della Regione attribuisce in provincia di Trapani 112 positivi, 7 ricoverati, 18 guarigioni e 5 decessi, così come riportato nella grafica. Rientrata la presunta “emergenza” della Costa Deliziosa, la nave da crociera che aveva sbarcato un ammalato nel porto di Marsala, restando in rada fino a questa mattina. L’uomo, un 79 ebbe di Livorno non è risultato positivo alla seguenza dei 3 tamponi, ma era affetto da una polmonite non riconducibile al Covid-19. La nave ha quindi potuto procedere con la sua sua rotta, senza sottoporsi a nessuna restrizione e/o isolamento. Lo sbarco della Costa Deliziosa è previsto a Venezia il prossimo 26 aprile, lo stesso porto da cui era partita lo scorso 5 gennaio per un crociera lusso in giro per il mondo.

Nell’aggiornamento, sempre di oggi sabato 18 aprile, l’Asp, che indica solo i casi riferiti a soli residenti in questa provincia, segnala la presenza di 94 positivi (il dato è al netto di decessi e guarigioni). Questi sono così distribuiti per Comune: Alcamo 20; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13. Il numero dei ricoverati è di 7 e si trovano tutto al Covid Hospital di Marsala (1 in Terapia Intensiva e 6 in Area Covid). Il totale tamponi effettuati dall’Asp è di 3.163 (92 effettuati ieri). I test sierologici su personale sanitario sono stati 2.215 (904 effettuati ieri). Dall’inizio della pandemia in provincia di Trapani vi sono stati 5 decessi attribuiti al Covid-19, mentre i contagiati guariti e dimessi sono 22

L’aggiornamento alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile) della Regione Siciliana (come comunicato all’Unità di crisi nazionale) gli attuali positivi sono così riparti nelle varie province: Agrigento, 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (14, 15, 10); Catania, 612 (107, 78, 68); Enna, 311 (171, 29, 25); Messina, 389 (128, 52, 40); Palermo, 342 (74, 45, 25); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 105 (63, 60, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).

In Sicilia positive sono 2.171 persone (+32 rispetto a ieri), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6) per un totale contagiati di 2672

Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (sabato 18 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 47.715 (+2.543 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.672 (+47), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.171 persone (+32), 305 sono guarite (+9) e 196 decedute (+6). Degli attuali 2.171 positivi, 568 pazienti (+1) sono ricoverati – di cui 42 in terapia intensiva (-4) – mentre 1.603 (+31) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. La presidenza della Regione Siciliana raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato​ www.siciliacoronavirus.it​ o chiamare il numero verde 800.45.87.87.