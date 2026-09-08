La marsalese Ilenia Barraco vola a Settembre in Danza di Agrigento

La giovanissima allieva dell’Akita Dance School pronta per la tre giorni di stage con Opus Ballet e patrocino CONI. La Barraco ha conquistato la borsa di studio al Satiro Award di Mazara che le ha permesso di accedere alla tappa di formazione d’eccellenza di Agrigento

La danza siciliana si appresta a vivere un fine settimana di altissimo profilo e tra i protagonisti ci sarà anche una giovanissima promessa marsalese. Ilenia Barraco, che compirà 10 anni il prossimo ottobre, è stata selezionata per partecipare a Settembre in Danza, la manifestazione in programma ad Agrigento dal 18 al 20 settembre 2026. Un appuntamento di spessore per la danza in Sicilia, che quest’anno può contare sul patrocinio del CONI e sulla collaborazione con la prestigiosa Opus Ballet.

Il percorso che porta Ilenia sul palcoscenico agrigentino è cominciato qualche mese fa, al Satiro Award di Mazara del Vallo. La prima edizione del concorso, organizzata dal Comitato Provinciale OPES Trapani con il supporto di OPES Sicilia, si è tenuta il 26 aprile 2026 al Teatro Rivoli. In palio, diverse borse di studio per accedere proprio alla tre giorni di Settembre in Danza. I nomi della giuria – Amilcar Moret Gonzalez, Silvana Tabbone, Luca Barbagallo, SKI e Mario Cecinati – hanno garantito un altissimo livello qualitativo nella selezione dei giovani talenti. Tra questi, la piccola allieva dell’Akita Dance School di Marsala, che ha conquistato il pass per la formazione d’eccellenza.

Dietro questo risultato c’è anche il lavoro quotidiano nella scuola di Marsala, in Corso Calatafimi 74, dove Ilenia studia danza contemporanea, moderna e hip hop da quando aveva appena quattro anni. E nonostante l’età, il suo carnet parla chiaro: riconoscimenti, attestati, medaglie e trofei conquistati sul podio in diverse competizioni in Sicilia. Un percorso che la sua insegnante, Katia Mezzapelle, segue con attenzione, giorno dopo giorno.

Settembre in Danza, però, non è un semplice palcoscenico. È un vero e proprio laboratorio formativo, con stage e masterclass tenuti da docenti di livello nazionale e internazionale. Per la danza in Sicilia, eventi come questo rappresentano una chance concreta per i più giovani: non solo esibizioni, ma confronto tra scuole, audizioni e lezioni con professionisti di caratura europea, grazie alla partnership con Opus Ballet, realtà fiorentina tra i centri coreografici più importanti del continente.

Per Ilenia Barraco, affrontare questa esperienza significa mettersi in gioco in un contesto nuovo, studiare con maestri di alto profilo e crescere sia dal punto di vista tecnico che artistico. È un passo importante nel suo percorso, un’occasione per confrontarsi e imparare, alimentando quel sogno che porta avanti da bambina. Lo stesso che la sua maestra Katia ha sintetizzato con poche parole: vedere un’allieva così piccola conquistare opportunità del genere è l’emozione più grande per chi insegna.

OPES Sicilia, attraverso eventi come i concorsi e le rassegne, continua a tessere una rete di opportunità per il talento locale. E Settembre in Danza di Agrigento ne è la conferma. La danza in Sicilia, insomma, non si ferma: e Ilenia Barraco, con la sua tenacia e il suo talento, è pronta a viverla fino in fondo, fino al podio a cui è salita tantissime volte.

Alberto Di Paola

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