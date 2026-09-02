La Lega risponde a Lo Curto: “Turano leader leale, il voto non si tratta”

Undici candidati alle scorse Amministrative di Marsala respingono le accuse di slealtà mosse dalla Lo Curto a Turano e rivendicano il valore del lavoro collettivo e del consenso popolare

La polemica politica in seno alla Lega a Marsala non si placa e anzi si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo. Dopo le dure parole dell’onorevole Eleonora Lo Curto, pubblicate nei giorni scorsi (https://www.marsalanews.it/gatto-volpe-politica-trapani-lo-curto-turano/#more), sono ora i candidati della lista della Lega che hanno partecipato alle ultime elezioni amministrative a prendere la parola.

Lo fanno con una nota congiunta, sottoscritta da 11 esponenti, dalla quale traspare non solo la volontà di difendere il proprio leader provinciale, ma anche il desiderio di riportare il discorso politico su un piano che definiscono di sostanza e di rispetto per la volontà popolare.

Al centro della replica, naturalmente, c’è la figura di Mimmo Turano, definito dall’onorevole Lo Curto con un’espressione che ha scatenato la reazione: “professionista della slealtà”. I firmatari della lettera respingono al mittente questa etichetta, descrivendo invece un leader presente, umano e dedito al territorio.

Secondo il loro racconto, l’assessore regionale non si è mai sottratto al confronto, soprattutto durante la campagna elettorale marsalese, offrendo supporto costante a ciascuno di loro. In questo quadro, la credibilità politica viene misurata con i fatti, non con i rancori personali, e proprio sui fatti i candidati invitano a verificare l’operato di Turano, citando i risultati visibili sul sito dell’assessorato all’Istruzione.

Ma il messaggio più profondo, che trasforma questa replica in un vero e proprio manifesto di un certo modo di intendere la politica, è quello che riguarda il valore del voto. I candidati della Lega sottolineano con forza che la rappresentanza ottenuta alle ultime regionali è frutto del consenso libero di migliaia di cittadini, e non di accordi privati tra scranni e poltrone.

Trasformare il voto democratico in una trattativa personale, scrivono, è un’offesa all’intelligenza di chi ha riposto fiducia nella lista. Un concetto che applicano anche alla realtà più vicina, quella del Consiglio comunale di Marsala, dove l’attuale consigliere Duilio Piccione siede grazie al lavoro collettivo di tutta la squadra che ha concorso a scavalcare lo sbarramento.del 5%.

È qui che emerge con chiarezza il riferimento a quei valori che dovrebbero ispirare la politica come nobile arte al servizio della collettività. I candidati rivendicano quello che chiamano “spirito di comunità” e “gioco di squadra”, concetti che vanno ben oltre la semplice conquista di un seggio. Il vero impegno politico, sembra suggerire la loro lettera, si esprime con passione a prescindere dalle poltrone da occupare. È la lezione, forse un po’ retorica ma pur sempre valida, che il servizio alla comunità viene prima delle ambizioni personali. In questo contesto, viene espressa soddisfazione per la riconferma di Giacomo Pipitone alla guida del partito in città, visto come garanzia di continuità e serietà.

La replica si chiude con un augurio all’onorevole Lo Curto, ma anche con una stoccata finale. Le si augura di trovare serenità nel suo ennesimo nuovo percorso politico, lasciando il lavoro serio a chi non ha bisogno di polemiche. Una frase che suona come un monito, un invito a riflettere su cosa significhi realmente fare politica oggi. In un clima spesso dominato da scontri personali e cambi di casacca, i candidati della Lega provano a riportare l’attenzione sulla coerenza e sul lavoro quotidiano. Una sfida non facile, ma che loro rivendicano con orgoglio, invitando tutti a guardare ai fatti concreti piuttosto che alle parole.

Alberto Di Paola

COMUNICATO STAMPA INTEGRALE

Marsala, i candidati della Lega difendono Mimmo Turano: «Respingiamo le accuse di Eleonora Lo Curto. Turano è un leader serio e leale, il voto popolare non è una trattativa privata»

In merito alle recenti dichiarazioni a mezzo stampa diffuse dall’on. Eleonora Lo Curto, i candidati della lista della Lega che hanno affrontato in prima persona la recente campagna elettorale per le amministrative di Marsala intervengono con una nota congiunta per ristabilire la verità dei fatti.

«Come candidati che hanno messo la faccia e la propria storia al servizio della lista della Lega alle ultime amministrative di Marsala, avvertiamo il dovere morale e politico di non rimanere in silenzio di fronte a definizioni inaccettabili e gravemente lesive come quella di “professionista della slealtà” rivolta all’on. Mimmo Turano. La verità dei fatti e la nostra esperienza diretta sul campo raccontano una storia diametralmente opposta.

Tacciare di slealtà chi si spende quotidianamente per il territorio è un’operazione ingiusta e strumentalmente distorta. La leadership di Mimmo Turano in provincia di Trapani e in Sicilia si fonda su elementi concreti e su valori che tutti i militanti e gli elettori gli riconoscono.

A differenza di chi si ricorda del partito soltanto al momento di rivendicare candidature e poltrone, l’assessore Turano è stato ed è tuttora un punto di riferimento sempre presente e raggiungibile. Durante l’ultima campagna amministrativa a Marsala, così come in ogni sfida sul territorio, non si è mai risparmiato, offrendo supporto, ascolto e guida a ciascuno di noi candidati.

La credibilità politica si misura infatti con i fatti e non con i rancori personali: attraverso il suo ruolo di governo e il suo costante impegno istituzionale, Turano ha dimostrato nei fatti di mettere la crescita della provincia di Trapani al centro della sua azione politica, sbloccando risorse e attenzionando le criticità reali delle nostre comunità. Invitiamo tutti ad andare a vedere con i propri occhi, attraverso una semplice lettura sul sito dell’assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana, tutto quanto fatto per il settore.

Ma vi è di più: mentre lui ha lavorato per aggregare, fare scouting e allargare il consenso del partito sul territorio con un autentico spirito di squadra, assistiamo oggi all’ennesimo tentativo di giustificare una scelta di abbandono preordinata scaricando la colpa su presunti sgarbi personali.

Sui presunti “accordi” o “promesse” tirati in ballo, la storia elettorale e la matematica delle urne parlano da sole: nelle ultime elezioni regionali l’ingresso nell’Assemblea Regionale Siciliana e la rappresentanza della Lega in provincia di Trapani sono stati il frutto del consenso libero espresso da migliaia di elettori. Trasformare il voto democratico dei cittadini in una trattativa privata da rivendicare a distanza di anni rappresenta un’offesa all’intelligenza di chi ha riposto fiducia nella lista.

Esattamente per come avviene al Consiglio Comunale di Marsala: l’attuale consigliere comunale che l’on. Lo Curto oggi rivendica come propria esclusiva espressione, è seduto su quello scranno grazie al lavoro collettivo e ai voti di tutti i candidati della lista della Lega. Tra questi, diversi hanno conseguito un ottimo ed esaltante risultato elettorale personale; eppure, nessuno chiede, pretende o si aspetta dimissioni anticipate da parte dell’avv. Duilio Piccione per fare posto ad altri. Questo si chiama spirito di comunità, autentico gioco di squadra, profondo rispetto della volontà degli elettori ed impegno politico puro, che si esprime con passione a prescindere dalle poltrone da occupare.

Esprimendoci con fermezza su questi temi, cogliamo anche l’occasione per sottolineare la nostra grande contentezza e soddisfazione per la conferma della permanenza all’interno della Lega dell’avv. Giacomo Pipitone nel ruolo di segretario cittadino. Una presenza fondamentale, garanzia di serietà, continuità e radicamento per la nostra comunità politica a Marsala.

Mentre c’è chi passa il tempo a rivendicare nomine o a contare le preferenze del passato per giustificare la propria incoerenza e i continui cambi di casacca, siamo certi che l’assessore Mimmo Turano e tutta la squadra locale continueranno a lavorare quotidianamente per il territorio trapanese e per tutta la Sicilia, nell’interesse esclusivo dei cittadini, del Governo regionale guidato da Renato Schifani e della comunità della Lega.

Auguriamo all’on. Lo Curto il meglio per il suo ennesimo nuovo percorso politico, auspicando che possa finalmente ritrovare quella serenità che oggi sembra mancarle, lasciando il lavoro serio e i fatti concreti a chi non ha bisogno di polemiche per dimostrare il proprio valore politico».

Firmato i Candidati della lista della Lega alle ultime elezioni Amministrative di Marsala

GENNA ROSANNA

GIUSEPPA BARBERA

AGOSTINO SATA

VALENTINA RODRIGUEZ

SALVATORE MARTORANA

NICOLA BONVENTRE

MARTINO PULEO

GIOVANNI GUARRATO

MICHELANGELO LOMBARDO DETTO SETTE FILARA

FRANCESCO STRUPPO

ANTONINO FRAZITTA

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