“La giurisprudenza del Tribunale di Marsala”, giovedì si tiene il IV incontro

Si svolgerà giovedì 9 maggio, presso il Tribunale di Marsala, con inizio alle ore 16,00, il quarto degli incontri su “La giurisprudenza del Tribunale di Marsala” che sono stati organizzati dalla Camera di Civile di Marsala con il patrocinio del Tribunale di Marsala, dell’Ordine degli avvocati di Marsala e dell’Osservatorio della giustizia civile.

In questo incontro la dott.ssa Mary Carmisciano, giudice delegato ai fallimenti, illustrerà quali sono gli orientamenti giurisprudenziali del nostro Tribunale in materia di procedure concorsuali.

Gli incontri, come riferisce l’avv. Nino Alabiso, presidente della Camera Civile di Marsala, stanno riscontrando interesse presso gli avvocati e gli operatori del diritto, giacché è palese l’importanza di conoscere preventivamente i criteri decisionali dei giudici che sono chiamati a decidere le controversie in primo grado. Peraltro tale conoscenza è qualificata perché viene resa possibile dagli stessi magistrati i quali, in tal modo, instaurano un fruttuoso dialogo con i professionisti e, attraverso di loro, con la società civile. Questo ciclo di incontri è stato realizzato nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio per la giustizia civile istituito dalla presidente del Tribunale, dott.ssa Alessandra Camassa, per promuovere una fruttuosa collaborazione fra magistrati e avvocati.