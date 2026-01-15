Cerca
La CONFSAL VVF fa pressing all’ARS su trasporti gratuiti per sicurezza e soccorso

Redazione15 Gennaio 2026 22:41

CONFSAL VVF incontra il Presidente  Galvagno per il rinnovo della convenzione con il personale in divisa in Sicilia 

Palermo, 15 gennaio 2026 – CONFSAL VVF guida la delegazione del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ricevuta oggi dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, On. Gaetano Galvagno, per denunciare il mancato rinnovo della convenzione sui trasporti gratuiti riservata al personale in divisa. Insieme a SIAP e Corpo Forestale regionale, i rappresentanti di CONFSAL Vigili del Fuoco hanno posto l’accento sui disagi economici e logistici che colpiscono chi ogni giorno tutela la sicurezza siciliana.

Luigi Lombardo (Segretario Nazionale SIAP), Antonio Retto e Francesco Celauro (CONFSAL VVF), Fabio Badalà (Corpo Forestale) hanno illustrato come la norma – che consentiva l’uso gratuito di trasporti pubblici regionali per servizio – sia stata omessa dalla legge di bilancio per motivi tecnici, pur con coperture finanziarie pronte. Galvagno ha garantito che maggioranza e opposizione sono allineate per un correttivo rapido in Aula, con la presenza del Capo di Gabinetto vicario dell’Assessore ai Trasporti Alessandro Aricò.

Il ripristino della convenzione trasporti gratuiti sostiene i lavoratori e le famiglie, ma soprattutto rafforza la sicurezza pubblica: polizia, vigili del fuoco e forestali sui bus, treni e navi aumentano la percezione di tutela per i cittadini, inclusi collegamenti verso le isole minori. CONFSAL VVF e sindacati chiedono atti immediati, valorizzando una misura collaudata nel tempo.

In un’isola dove emergenze e mobilità sono intrecciate, questa battaglia di CONFSAL VVF tocca il cuore dei servizi essenziali.

 

