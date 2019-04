Jesus in Rock, sabato 13 aprile il musical al Teatro Impero

Sabato 13 Aprile alle ore 21 andrà in scena presso il Teatro Impero a Marsala, Jesus in Rock, liberamente ispirato al Jesus Christ Superstar. Un cast numeroso affidato alla regia di Francesco Torre. La direzione artistica e musicale invece è di Andrea Russo e la direzione del coro è di Rita Lo Grasso. Le musiche interamente dal vivo sono dei Virginia Gold insieme a Dario Li Voti. Le coreografie sono di Laura Margiotta.

Il cast si avvale della partecipazione straordinaria di Marco Guerzoni, conosciuto per il suo ruolo di Clopin in Notre Dame de Paris. Jesus in Rock il musical si propone di raccontare le ultime ore di Gesù ma da un nuovo punto di vista: quello di Giuda. Non è il classico musical della passione, per quanto le tappe fondamentali che hanno portato alla morte di Cristo in croce siano rimaste fedeli.

È la storia di uomini e donne che si trovano a dover fare i conti con le debolezze proprie dell’essere umano. Si indaga a fondo sul rapporto tra il tradito e il traditore e su come questi ruoli ad un certo punto sembrano scambiarsi. Ci si interroga su ciò che è bene e ciò che è male. Esiste una sola verità? È possibile che Gesù, che Dio fatto uomo, abbia vissuto lo stesso dolore e le stesse contraddizioni che inducono spesso tutti noi a dubitare e a vacillare davanti al nostro destino? Se Gesù tornasse oggi come lo accoglierebbero i suoi apostoli e quale sarebbe la reazione del popolo davanti alla sua morte? È il racconto di una storia antica più di 2000 anni ma che non smette mai di essere contemporanea e vicina a tutti.