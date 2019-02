Irsap e gestione appalti è on line, una nuova piattaforma telematica semplifica e velocizza

In conformità con la normativa vigente le aziende presenteranno on line le offerte e la documentazione necessaria per partecipare a bandi e gare indetti dall’Irsap direttamente al link https://irsapsicilia.tuttogare.it

Anche all’IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, è operativa unapiattaforma telematica per consentire di adempiere la gestione interamente on line di tutte le procedure (bandi e gare d’appalto) previste dal Codice degli Appalti Dlgs 50/2016. L’utilizzo dellapiattaforma on-line di e-procurement e di strumenti digitali (firma digitale, marca temporale e PEC),entrato in vigore il 18 ottobre scorso, di fatto renderà l’iter di gestione delle gare più semplice, efficiente, veloce e sicuro rispetto a quello tradizionale, basato sull’invio cartaceo della documentazione e delle offerte; efficienza e risparmi che il Politecnico di Milano ha stimato in 15-20 miliardi di euro l’anno.

IRSAP Sicilia si è dotato della piattaforma telematica in modalità SaaS per avviare procedure di gara, a cura dell’ufficio unico Gare e Contratti, aperte alle aziende interamente on line al link https://irsapsicilia.tuttogare.it.

Niente più buste, dunque, con le offerte per partecipare alle gare ma utilizzo di strumenti informatici/telematici per la trasmissione on line di tutti i documenti previsti dai bandi. Secondo quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 l’Amministrazione IRSAP ha stipulato un abbonamento al software “TuttoGare” in modalità SaaS (Software as a service) per l’utilizzo di una piattaforma telematica al fine di effettuare tutte le comunicazioni, scambi di informazioni e presentazione di offerte.

Il sistema, con una interfaccia grafica in homepage versatile e intuitiva, consente passo dopo passo di compiere tutti i passaggi preventivi necessari, a partire dalla registrazione degli operatori economici, per presentare l’offerta in corrispondenza del bando di gara. Se si è già registrati presso un’altra Stazione Appaltante che utilizza la piattaforma TuttoGare è possibile estendere la propria iscrizione semplicemente inserendo le credenziali in uso.