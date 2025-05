Indoor Cycling al Monumento ai Mille e Fanfare in Concerto all’Impero, Marsala omaggia l’eroismo dei Bersaglieri

L’appuntamento è per il 9 maggio alle ore 9.00 al Monumento ai Mille, ma il consiglio è di non perdere gli altri eventi del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri. A Marsala, dall’8 all’11 maggio, musica, cerimonie e tradizione militare si intrecciano per celebrare l’identità italiana in una città simbolo del Risorgimento.

Marsala si prepara a vivere una giornata che unirà sport, memoria e spettacolo in un abbraccio ideale tra passato e presente. Venerdì 9 maggio 2025, alle 9:30 sul Lungomare Boeo, prenderà vita l’evento “Quelli col cuore da Bersagliere”, fulgido esempio di come la storia possa parlare attraverso il linguaggio universale dello sport. L’iniziativa, inserita nel 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri (Marsala, 8-11 maggio), vedrà Giuseppe Culicchia, con ventitré anni di esperienza, istruttore certificato di Spinning, CSEN e ICYFF, che guiderà una lezione dimostrativa di indoor cycling a partire dalle ore 9:30 presso il Monumento ai Mille. L’evento rappresenta un connubio tra la tradizione dei Bersaglieri e la modernità dell’Indoor Cycling, unendo passato e presente in un’unica pedalata collettiva. L’Assessore Ignazio Bilardello non nasconde l’orgoglio per un evento che rappresenta perfettamente l’anima di Marsala: “Lo sport è il linguaggio universale che unisce generazioni e culture. Questa iniziativa dimostra come l’attività fisica possa diventare veicolo di valori storici, mantenendo viva la memoria dei Bersaglieri attraverso una disciplina moderna”. Un concetto che trova perfetta sintesi nei numeri: 45 biciclette, 70.000 euro di valore, un gesto di generosità della Palestra Fitness Point che parla di comunità prima ancora che di sport.

“L’Indoor Cycling è l’evoluzione naturale della bicicletta usata dai Bersaglieri – spiega Culicchia – con quella passione che solo chi vive lo sport come missione può avere. Se un tempo la due ruote era strumento di strategia militare, oggi diventa mezzo di benessere, ma con lo stesso spirito di sacrificio e disciplina che animava i soldati”. E proprio come i battaglioni ciclisti della Grande Guerra, che sulle loro Bianchi pieghevoli scrissero pagine di eroismo, quarantacinque moderni “cavalieri” si lanceranno in questa pedalata simbolica, grazie alle bike professionali messe a disposizione dalla palestra Fitness Point. L’indoor cycling, noto anche come Indoor Cycling, è una disciplina che simula la pedalata su strada utilizzando biciclette stazionarie. Questa attività offre numerosi benefici, tra cui il miglioramento della resistenza cardiovascolare, il rafforzamento dei muscoli delle gambe e il miglioramento dell’umore grazie al rilascio di endorfine.

Dopo la lezione di Indoor Cycling, l’evento si sposterà al Teatro Impero, dove alle 21:00 si terrà il concerto “Festa dell’Europa: Fanfare in Concerto” (ingresso solo su invito), con la partecipazione di Silvio Beccaria ed Elettra Curto. Sul palco si esibiranno il Coro Bersaglieri di Mineo e le Fanfare: Palermo “Col. Giacomo Alfano”, Roma Capitale “Nulli Secundis” e San Donà di Piave. La serata culminerà con la performance dell’artista marsalese Fabio Ingrassia, che presenterà “Oltre i confini”, uno spettacolo di SandArt, LightPainting e Speed Painting ispirato alla storia di un giovane Bersagliere in bicicletta, che partendo per la guerra in Dalmazia trova l’amore e scopre il valore universale del coraggio e della dedizione.Un connubio perfetto tra sport e cultura che dimostra come i valori dei Bersaglieri siano ancora oggi fonte di ispirazione. “L’evento al Teatro Impero non è semplice intrattenimento, ma un vero e proprio viaggio emozionale attraverso la storia dei Bersaglieri – aggiunge l’assessore Bilardello – La performance di Ingrassia, con la sua fusione di arte e memoria, regalerà al pubblico un’esperienza indimenticabile, capace di coniugare spettacolo e approfondimento storico”. L’opera di Ingrassia, dedicata alla memoria di Paolo Dionisi, unisce arte e storia, raccontando come i valori dei Bersaglieri – coraggio, sacrificio, amore per la patria – possano ispirare anche le generazioni moderne. “L’amore e il coraggio possono superare ogni confine – afferma Ingrassia – sottolineando come questa storia di sacrificio, simile a quella di tanti Bersaglieri, rappresenti un messaggio universale di speranza”.

Alle 22,30, sulla scalinata della chiesta madre di Marsala, in Piazza della Repubblica, si esibiranno le Fanfare: Palermo, Roma Capitale, Bergamo, Settimo Torinese e San Donà di Piave. Durante l’inno di Mameli, suonato dalla fanfara, l’artista Fabio Ingrassia realizzerà un dipinto su tela rotante in live painting di un Bersagliere che suona la tromba con la bandiera tricolore in mano. Ecco allora che questa giornata speciale diventa metafora di un’Italia che sa guardare avanti senza dimenticare le proprie radici. Dalle biciclette da guerra alle moderne bike da Indoor Cycling, dai campi di battaglia alle palestre, il filo rosso è quello dei valori che non conoscono epoche: sacrificio, disciplina, ma soprattutto quell’inesauribile capacità di andare “oltre”, proprio come recita il titolo dello spettacolo serale. Culicchia, che di sfide ne ha vinte tante in vent’anni di carriera, chiude il cerchio con una considerazione che è quasi un manifesto: “La resistenza in sella è la stessa, che sia in guerra o in una lezione di gruppo. Quello che cambia è lo scopo: oggi pedaliamo per la vita, ma sempre con quel ‘di più’ che solo chi ha il cuore da Bersagliere può dare”. Parole che risuonano come un ideale passaggio di testimone tra generazioni, tra epoche, tra modi diversi di intendere lo stesso, identico valore.

Alberto Di Paola

