Inaugurato a Marsala l’Ospedale di Comunità; 20 posti letto

Taglio del nastro per l’Ospedale di Comunità al Paolo Borsellino di Marsala: venti posti letto e ambulatori per la sanità territoriale

È stato inaugurato ieri pomeriggio il nuovo Ospedale di Comunità di Marsala, realtà sanitaria fortemente attesa che va a potenziare l’assistenza territoriale nella provincia di Trapani. La struttura è stata realizzata al terzo piano del presidio ospedaliero “Paolo Borsellino”, in uno spazio completamente ristrutturato che ora ospita dieci stanze di degenza, per un totale di venti posti letto, dedicati a pazienti cronici e fragili con bisogni sanitari a bassa intensità clinica.

Completano l’offerta alcuni ambulatori specialistici e infermieristici, pensati per rispondere a quelle esigenze di cura che non richiedono il ricovero in acuti ma nemmeno possono essere gestite esclusivamente al domicilio. L’Ospedale di Comunità rappresenta infatti un anello essenziale nel percorso di riorganizzazione della sanità siciliana, cosi come previsto dal DM 77/2022 e declinato a livello regionale dal decreto assessoriale n. 1496/2025 e dagli Indirizzi regionali dello scorso gennaio.

Si tratta di una struttura intermedia, che accoglie pazienti clinicamente stabilizzati per periodi brevi, fino a trenta giorni, durante i quali viene assicurata sorveglianza infermieristica continuativa, terapie endovenose, percorsi riabilitativi e supporto al caregiver. A Marsala, in particolare, l’Ospedale di Comunità disporrà di venti posti letto dedicati, a cui si aggiungeranno ulteriori venti per pazienti post-acuti in attesa di essere trasferiti nelle Case di Comunità, nell’ambito degli interventi finanziati dal PNRR per la Missione 6, Componente 1. L’obiettivo strategico è duplice: da un lato, decongestionare i reparti per acuti, dall’altro, garantire dimissioni protette e continuità assistenziale sul territorio.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri, il commissario straordinario dell’Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, il vescovo della diocesi, monsignor Angelo Giurdanella, e la neo sindaca di Marsala, Andreana Patti. Hanno partecipato anche l’onorevole Stefano Pellegrino, membro della Commissione legislativa Sanità dell’Ars, il direttore sanitario aziendale Danilo Greco, il presidente dell’Ordine dei medici Filippo Mangiapane, il direttore medico dell’ospedale Giuseppe Morana, il direttore del Distretto Rino Ferrari e il responsabile dell’Ospedale di Comunità Giovanni Anastasi.

La presenza di tutte queste figure istituzionali e sanitarie testimonia l’importanza dell’opera per il rilancio della sanità di prossimità e per la presa in carico delle fasce più deboli della popolazione.

Alberto Di Paola

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…