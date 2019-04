Importuna una donna, gli strappa il telefonino e colpisce un’altra signora, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Partanna , il 21 aprile u.s., hanno tratto in arresto un uomo per aver importunato una donna, per il furto con strappo del telefonino alla stessa e per aver procurato lesioni personali personali ad una seconda donna.

Protagonista, in negativo, della vicenda è un uomo di cui sono state diffuse solo le iniziali del nome, P.D., classe ’56, gravato da precedenti di polizia. L’ uomo avrebbe sottratto con violenza il telefono cellulare ad una donna per impedirle di chiamare proprio i Carabinieri cui si stava rivolgendo poiché continuamente infastidita dalla Su presenza inopportuna.

Lo stesso si dava a precipitosa fuga portando con sé il telefono della vittima, non prima di aver colpito violentemente con una calcio una amica di quest’ultima, sopraggiunta per prestarle soccorso.

Al termine delle immediate ricerche, che si concludevano poco tempo dopo, P.D. veniva rintracciato e, terminate le formalità di rito, dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.