Il Vomere ricorda Pier Santo Mattarella con l’intitolazione di una strada

Il giornale storico marsalese firma la proposta per l’intitolazione di Corso Piersanti Mattarella, il Presidente della Regione Siciliana vittima della mafia, accolta dal Comune e autorizzata dalla Prefettura

Marsala si appresta a ricordare una delle pagine più buie della storia dell ultimo secolo, e a restituire alla memoria collettiva l’immagine di Pier Santi Mattarella, ucciso dalla mafia a Palermo, in via Libertá il 6 gennaio 1980. E lo fa 46 anni dopo grazie alla sinergia tra le istituzioni, Comune e Prefettura, e la stampa locale, Il Vomere. Domenica 20 marzo, alle ore 11:00, l’Amministrazione comunale scoprirà la targa di Corso Piersanti Mattarella, dedicato al Presidente della Regione Siciliana ucciso dalla mafia, su un tratto della vecchia Via Salemi, a Marsala

L’intitolazione, però, non è soltanto un atto dovuto: è il frutto di una battaglia civile portata avanti dalle pagine del giornale Il Vomere. È stato proprio lo storico periodico marsalese, infatti, a farsi promotore dell’iniziativa, presentando la proposta che, dopo il vaglio positivo della Commissione Toponomastica (presieduta dal senatore Pietro Pizzo) e il successivo nulla osta della Prefettura di Trapani, ha visto oggi la luce. L’area interessata si trova su via Salemi, nel tratto compreso tra l’incrocio con le vie N. Bixio e D. Alighieri e il semaforo di contrada Amabilina.

La targa, posizionata nei pressi dell’azienda Caruso&Minini, recherà la dicitura: “Corso Piersanti Mattarella, Presidente della Regione Siciliana, Vittima della mafia”. Il sindaco Massimo Grillo ha espresso soddisfazione per la conclusione dell’iter, sottolineando il ruolo dell’organo di informazione locale: “A Piersanti Mattarella dobbiamo tanto. Questa via è un segno di gratitudine verso un uomo che ha incarnato i valori di giustizia e legalità. Con questo atto diamo seguito alle sollecitazioni della Commissione Toponomastica e del periodico Il Vomere, offrendo alla città un esempio costante per il futuro”.

“Si è concluso finalmente l’iter formale e siamo molto soddisfatti che la proposta del Vomere abbia raggiunto questo ulteriore obiettivo”. A parlare è Rosa Rubino, Direttore del Vomere, che rivendica con orgoglio il lavoro di cesello portato avanti dal giornale per mantenere viva la figura del politico siciliano. “L’intitolazione è un segnale tangibile di memoria collettiva – prosegue Rubino – per un uomo che ha pagato con la vita il sogno di una “Sicilia con le carte in regola”.

Non è la prima iniziativa che ci vede in prima linea: lo scorso anno, nella mia qualità di componente del CDA della Fondazione Sicilia, ho ideato la Mostra itinerante ‘Il Sogno Spezzato’, dedicata alla vita di Piersanti Mattarella. Quella mostra, fortemente voluta dalla Fondazione Sicilia presieduta dalla Professoressa Maria Concetta Di Natale, si tenne a Palermo a Villa Zito, alla presenza di Bernardo figlio di Piersanti, dei nipoti e di Laura Mattarella, figlia del Presidente della Repubblica”.

Per il Direttore del Vomere, l’operazione culturale non può limitarsi al ricordo della morte, ma deve illuminare il progetto politico della vittima: “Mostrare la vita di Piersanti Mattarella, e non solo la sua tragica fine, permette di conoscere la sua visione riformatrice e il suo impegno nel modernizzare la macchina amministrativa siciliana. Rappresenta un ponte necessario tra le generazioni”.

Una visione, quella di Mattarella, che resta drammaticamente attuale: “La Sicilia deve diventare una terra normale, dove le leggi si rispettano e il merito conta più dell’appartenenza”. Parole che oggi, grazie alla proposta de Il Vomere e alla volontà del Comune di Marsala, trovano una nuova casa in una via della città.

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