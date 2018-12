“Il Villaggio di Betlemme”, attrazione del Natale 2018 della Valle del Belice

Si è inaugurati “Il Villaggio di Betlemme” a Castelvetrano. Il nastro al “Parco Fattoria Rosario Carimi” è stato tagliato poco dopo le ore 20:00 di sabato 8 dicembre

Entra nel vivo al Parco Fattoria “Rosario Carmi” di Castelvetrano “Il Villaggio di Betlemme” dove si rievoca l’evento che poco più di duemila anni fa ha cambiato il mondo, la natività del nostro Signore Gesù Cristo. Circa 60 attori e figuranti di Castelvetrano, insieme al gruppo giovani degli “Amici del Colibrì” di don Meli, e oltre 40 animali, che vivono all’interno di un parco di circa 10.000 metri quadri, rievocano il momento della natività.

Tra antichi mestieri e momenti di recitazione in ebraico e siciliano antico, grazie ai testi preparati dal regista Giacomo Bonagiuso, i visitatori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica. “Il Villaggio di Betlemme” sarà aperto alle visite anche il 16, 22, 23, 26, 30 dicembre e il 6 gennaio, giorno dell’arrivo dei Re Magi insieme a “Saddam”, l’unico cammello presente in Sicilia.

L’evento, che ha richiamato anche l’attenzione della trasmissione di Rai 1 “La Vita in Diretta”, è patrocinato dai comuni di Castelvetrano e Partanna e dalla Regione Siciliana e gode della partnership con la Fondazione Telethon e con il portale di informazione videoh24.it.

L’ingresso a “Il Villaggio di Betlemme” ha un costo di 6 euro per gli adulti, 4 per bambini e over 65, gratuito per i diversamente abili. L’incasso sarà destinato alle spese sostenute dall’Associazione Parco Fattoria Onlus per promuovere questa iniziativa.