Il “Salvo D’Acquisto” di Claudio Forti sbarca a La Spezia

Il libretto è curato dal drammaturgo marsalese con le musiche di Antonio Fortunato. Andrà in scena alla Sala Dante

L’Opera Lirica “Salvo d’Acquisto” con libretto del drammaturgo marsalese Claudio Forti e le musiche di Antonio Fortunato sbarca a La Spezia. Venerdì 5 aprile, alle ore 21, la Sala Dante di via Ugo Bassi – 4, ospiterà l’opera con il maestro concertatore Pietro Baruffetti con la regia di Marcello Lippi; a dirigere il coro, Nicolò Ciuffi. Tanti i personaggi in scena – Salvo D’Acquisto è interpretato da Federico Bulletti – per un cast internazionale.

Un’altra grande soddisfazione per Claudio Forti, dopo il successo dello spettacolo con video-proiezione “Mary Frankenstein”, andato in scena lo scorso anno nella Chiesa del Collegio dei Gesuiti a Marsala. Ma il suo Salvo D’Acquisto era stato già applaudito nel 2017 nella Sala Amici del Loggione del Teatro La Scala di Milano. Allora a duettare sul libretto di Forti, fu il duo composto dagli interpreti Klizia Prestia e Giuseppe Michelangelo Infantino con le musiche di Franco Vito Gaiezza.

A La Spezia l’evento è organizzato dal Conservatorio “Giacomo Puccini”.