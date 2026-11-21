Torna a Marsala la ventunesima edizione dello storico concorso dedicato a Enrico Piccione. Accanto a famiglie e scuole debutta la sezione per le pasticcerie.

A Marsala sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la ventunesima edizione de “Il Presepe più Bello”, lo storico appuntamento natalizio curato dall’Associazione Stella di Betlemme. La manifestazione, dedicata anche quest’anno alla memoria di Enrico Piccione, coinvolge l’intera comunità cittadina fino al 24 dicembre, termine ultimo per inviare le adesioni chiamando i numeri 328 0172169 oppure 342 1303456.

La principale novità di quest’anno riguarda il settore commerciale e artigianale. Accanto alle famiglie, chiamate a rinnovare la tradizione domestica, e alle scuole, che partecipano con disegni e poesie sul Natale, debutta la categoria speciale “Un Dolce Presepe”. L’invito è rivolto a pasticcerie, bar con servizio di pasticceria e attività dolciarie del territorio, che potranno allestire nei propri locali una Natività realizzata secondo le tecniche dell’arte pasticcera.

Il regolamento per gli esercenti lascia piena libertà su materiali e lavorazioni, imponendo come unico vincolo la presenza centrale di Gesù Bambino, mentre Maria, Giuseppe e gli altri personaggi restano affidati alla sensibilità di ogni artigiano. Le creazioni dovranno essere completate tra l’8 e il 20 dicembre 2026 e restare esposte ai clienti per tutto il periodo delle feste.

La partecipazione a “Un Dolce Presepe” è completamente gratuita, previa firma del modulo di adesione e liberatoria, e non prevede giurie, classifiche o vincitori. Gli organizzatori hanno scelto di mettere tutte le opere sullo stesso piano per valorizzare l’artigianato locale senza spirito competitivo. A partire dal 20 dicembre, o in anticipo su richiesta, i delegati dell’associazione fotograferanno e filmeranno i lavori nei negozi per diffonderli sui canali social e sulla stampa.

L’intero programma rientra nel cartellone natalizio “La Fabbrica dei Sogni”, promosso con il patrocinio del Comune di Marsala. Come da consuetudine, l’evento si concluderà nella Sala Famà del Museo Archeologico Regionale Lilibeo Baglio Anselmi, dove verranno proiettate le immagini delle opere dolciarie durante la giornata finale dedicata a “Il Presepe più Bello”.

Alberto Di Paola

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